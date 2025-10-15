FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

23 yıldan beri hizmette olan banka satışa çıkıyor! İstenen bedel belli oldu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Mart ayında el konulan Bank Pozitif satışa çıkıyor. 2002 yılından beri hizmette olan banka için 12 Kasım'da ihale düzenlenecek. Banka için istenen muhammen bedel ise 1,1 milyar TL olarak belirlendi.

23 yıldan beri hizmette olan banka satışa çıkıyor! İstenen bedel belli oldu
Ezgi Sivritepe

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında TMSF, 2002 yılından beri hizmette olan Bank Pozitif'e el koymuştu. TMSF tarafından el konulan Bank Pozitif (Pozitif Bank), ihaleyle satışa çıkarıldı.

23 yıldan beri hizmette olan banka satışa çıkıyor! İstenen bedel belli oldu 1

SON TARİH 11 KASIM

TMSF tarafından duyurulan ihalede, 2002 yılında kurulan banka için muhammen bedel 1 milyar 100 milyon TL olarak belirlendi. İhaleye katılacak isim ve şirketlerin 55 milyon TL teminat yatırması ve 100 bin TL'lik şartname sunması talep edilirken, son teklif verme tarihi 11 Kasım 2025 olarak açıklandı.

Verilen tekliflerin ardından 12 Kasım 2025 tarihinde TMSF'nin Esentepe binasında yapılacak ihale ile banka resmen satışa çıkarılacak.

23 yıldan beri hizmette olan banka satışa çıkıyor! İstenen bedel belli oldu 2

26 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Öte yandan Bank Pozitif ve Payfix ve Flash Haber TV'nin sahibi olan tutuklu iş insanı Erkan Kork hakkında hazırlanan iddianame geçtiğimiz haftalarda mahkeme tarafından kabul edilmişti.

İddianamede, Erkan Kork'un da aralarında bulunduğu örgüt elebaşısı ve yöneticisi olduğu iddia edilen 12 sanığın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, kurulan örgüte üye olma", "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "Kabahatler Kanunu'na muhalefet" suçlarından 13'er yıldan 26'şar yıla kadar hapis ile 20 bin güne kadar hapis ve 50 milyon liraya kadar parayla cezalandırılması istendi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Kurum, Osmaniye'nin de fahri hemşerisi oldu! "Bu beratı tüm depremzede kardeşlerimiz adına alıyorum"Bakan Kurum, Osmaniye'nin de fahri hemşerisi oldu! "Bu beratı tüm depremzede kardeşlerimiz adına alıyorum"
Gelin geldiği köyde başladı, patron oldu! Herkes örnek alıyor, 30'a yükseltti, şimdi tesis kuracakGelin geldiği köyde başladı, patron oldu! Herkes örnek alıyor, 30'a yükseltti, şimdi tesis kuracak

Anahtar Kelimeler:
TMSF Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı ihale banka satış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.