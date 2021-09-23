24 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler listesi! BİM’de bu hafta dronelar indirimde!

Droneların yanı sıra Fakir fincanlı filtre kahve makinesi, Omen 800 oyuncu kulaklığı, 3 ayaklı tripod, profesyonel oyuncu çalışma masası, 65'' ultra HD smart televizyon ve 8 kilogramlık Keysmart marka çamaşır makinesi indirime girdi. İşte 24 Eylül 2021 Cuma gününe dair BİM’in yayınladığı aktüel ürünler listesi…
Dijitsu 65'' Ultra HD Smart Televizyon 4.999,00 Türk lirası
Keysmart 8 Kg Çamaşır Makinesi KEY 8003 CM 1.999,00 Türk lirası
Keysmart Buzdolabı Key 330 BZST 2.299,00 Türk lirası
Contigo Termos 219,00 Türk lirası
Keyif Abdullah Efendi Közde Pişirme Teknolojili Türk Kahvesi Makinesi 269,00 Türk lirası
Fakir Fincanlı Filtre Kahve Makinesi 169,00 Türk lirası
Sky Master Drone SD02 229,00 Türk lirası
Zoom Pro Drone CX007-2B 229,00 Türk lirası
Air Master Drone SD01 229,00 Türk lirası
Space Master Drone SD03 229,00 Türk lirası
Voyager Drone CX014 229,00 Türk lirası
Omen 800 Oyuncu Kulaklık 379,00 Türk lirası
Omen Oyuncu Sırt Çantası 279,00 Türk lirası
Omen 100 Mouse Pad 79,90 Türk lirası
Kablosuz RGB Oyuncu Mouse 149,00 Türk lirası
Polosmart RGB Büyük Boy Oyuncu Mouse Pad 79,90 Türk lirası
Oyuncu Notebook Soğutucu 99,90 Türk lirası
Proware Gamer Profesyonel Oyuncu /Çalışma Masası 449,00 Türk lirası
Polosmart Akım Korumalı 3 Usb Uzatma Kablosu 59,90 Türk lirası
Onyo 3 Ayaklı Tripod 12,90 Türk lirası
Polosmart Oyuncu Kulaklık 149,00 Türk lirası
Polosmart PS4 Joystick 159,00 Türk lirası
Polosmart PS3-Pc Joystick 69,90 Türk lirası
Polosmart Fanlı Mobil Oyun Kolu 49,90 Türk lirası
Polosmart Mobil Oyun Kolu 24,90 Türk lirası
Fakir Ekran Temizleyici Set 14,90 Türk lirası
8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 279,00 Türk lirası
Fakir Şarjlı El Süpürgesi 279,00 Türk lirası
Hareket Sensörlü Led Lamba 29,90 Türk lirası
Soft Kraş Şal 19,90 Türk lirası
İzolasyonlu Termo Çanta 10 Litre 29,90 Türk lirası
Şemsiye 39,90 Türk lirası
El Cüzdanı Kadın 14,90 Türk lirası
Naturalove Bambu Kirli Sepeti 59,90 Türk lirası
Casilda Home Mini Ütü Masası 49,90 Türk lirası
Magic Fix Yapışkanlı Duş Rafı 29,90 Türk lirası
Magic Fix Yapışkanlı Banyo Aksesuarları 17,90 Türk lirası
Klozet Kapağı Çocuk Oturağı 49,90 Türk lirası
Welsoft Saç Bonesi 4,95 Türk lirası
Mr.Green Esnek Saplı Mop 39,90 Türk lirası
Tek Fiyat Küçük Ürünler 3,95 Türk lirası
7 Litre Kapaklı Kutu 14,90 Türk lirası
Uçar Oyuncak Oyuncak Puset 19,90 Türk lirası
Polesie Taşıyıcı Nakil Aracı 49,90 Türk lirası
Lisanslı Kum Boyama Seti 19,90 Türk lirası
Uçar Oyuncak Karma Koli Kamyonlar 14,90 Türk lirası
Martı Çocuk Hikaye Kitapları 2,50 Türk lirası
Beta Kids Mavi Gezegen Serisi Kitaplar 4,95 Türk lirası
Kral Şakir Tuval Saat Boyama 29,90 Türk lirası
Barbie Bebek 29,90 Türk lirası
Kutulu Satranç ve Dama Takımı 14,90 Türk lirası
Tek Fiyat Plastik Ürünler 4,50 Türk lirası
Çift Kişilik Nevresim Seti 99,90 Türk lirası
Pijama Takımı Kadın 49,90 Türk lirası
Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 29,90 Türk lirası
Lüks Masa Örtüsü 29,90 Türk lirası
2’li Banyo Paspası 29,90 Türk lirası
Nakışlı Yüz Havlusu 17,90 Türk lirası
Nakışlı Mutfak Havlusu 3,95 Türk lirası
Benante Kare Kahvaltı Seti 7 Parça 75,00 Türk lirası
İki KaTürk lirasıı Kurabiyelik 39,90 Türk lirası
Yuvarlak Sunum Tablası 19,90 Türk lirası
3‘lü Dik Kenarlı Tabak 24,90 Türk lirası
Dikdörtgen Tabak 9,90 Türk lirası
6’lı Çay Tabağı 24,90 Türk lirası
Rakle 6 Kişilik Çay Seti 39,90 Türk lirası
Rakle 3'lü Meşrubat Bardağı 19,90 Türk lirası
Chef's Tek Fiyat Çelik Ürünleri 42,90 Türk lirası
Chef's Telli Kızartma Tenceresi 49,90 Türk lirası
Fakir Sport Blender ve Sürahi 229,00 Türk lirası
Quick Dicer Dilimleyici Set 99,00 Türk lirası
Glass in Love Kapaklı Cam Şık Kupa 29,90 Türk lirası
Benante Porselen Hazneli Mutfak AleTürk lirasıeri 5 Parça 49,90 Türk lirası
Benante Bambu Havan 32,90 Türk lirası
Naturalove Bambu Döner Tabla 59,90 Türk lirası
Kapaklı Mega Kase ~8,5 L 22,90 Türk lirası
Cook with Love Karma Kek Kalıbı ÇeşiTürk lirasıeri 22,90 Türk lirası
Paşabahçe 3’lü Semaver Çay Bardağı 13,90 Türk lirası
Paşabahçe Kapaklı Sürahi ~1800 cc 14,90 Türk lirası
Paşabahçe 3'lü Meşrubat Bardağı 12,90 Türk lirası
Paşabahçe 3'lü Su Bardağı 12,90 Türk lirası
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