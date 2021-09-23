24 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler listesi! BİM’de bu hafta dronelar indirimde!

Droneların yanı sıra Fakir fincanlı filtre kahve makinesi, Omen 800 oyuncu kulaklığı, 3 ayaklı tripod, profesyonel oyuncu çalışma masası, 65'' ultra HD smart televizyon ve 8 kilogramlık Keysmart marka çamaşır makinesi indirime girdi. İşte 24 Eylül 2021 Cuma gününe dair BİM’in yayınladığı aktüel ürünler listesi…

İŞTE 24 EYLÜL 2021 CUMA GÜNÜ BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Dijitsu 65'' Ultra HD Smart Televizyon 4.999,00 Türk lirası

Keysmart 8 Kg Çamaşır Makinesi KEY 8003 CM 1.999,00 Türk lirası

Keysmart Buzdolabı Key 330 BZST 2.299,00 Türk lirası

Contigo Termos 219,00 Türk lirası

Keyif Abdullah Efendi Közde Pişirme Teknolojili Türk Kahvesi Makinesi 269,00 Türk lirası

Fakir Fincanlı Filtre Kahve Makinesi 169,00 Türk lirası

Sky Master Drone SD02 229,00 Türk lirası

Zoom Pro Drone CX007-2B 229,00 Türk lirası

Air Master Drone SD01 229,00 Türk lirası

Space Master Drone SD03 229,00 Türk lirası

Voyager Drone CX014 229,00 Türk lirası

Omen 800 Oyuncu Kulaklık 379,00 Türk lirası

Omen Oyuncu Sırt Çantası 279,00 Türk lirası

Omen 100 Mouse Pad 79,90 Türk lirası

Kablosuz RGB Oyuncu Mouse 149,00 Türk lirası

Polosmart RGB Büyük Boy Oyuncu Mouse Pad 79,90 Türk lirası

Oyuncu Notebook Soğutucu 99,90 Türk lirası

Proware Gamer Profesyonel Oyuncu /Çalışma Masası 449,00 Türk lirası

Polosmart Akım Korumalı 3 Usb Uzatma Kablosu 59,90 Türk lirası

Onyo 3 Ayaklı Tripod 12,90 Türk lirası

Polosmart Oyuncu Kulaklık 149,00 Türk lirası

Polosmart PS4 Joystick 159,00 Türk lirası

Polosmart PS3-Pc Joystick 69,90 Türk lirası

Polosmart Fanlı Mobil Oyun Kolu 49,90 Türk lirası

Polosmart Mobil Oyun Kolu 24,90 Türk lirası

Fakir Ekran Temizleyici Set 14,90 Türk lirası

8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 279,00 Türk lirası

Fakir Şarjlı El Süpürgesi 279,00 Türk lirası

Hareket Sensörlü Led Lamba 29,90 Türk lirası

Soft Kraş Şal 19,90 Türk lirası

İzolasyonlu Termo Çanta 10 Litre 29,90 Türk lirası

Şemsiye 39,90 Türk lirası

El Cüzdanı Kadın 14,90 Türk lirası

Naturalove Bambu Kirli Sepeti 59,90 Türk lirası

Casilda Home Mini Ütü Masası 49,90 Türk lirası

Magic Fix Yapışkanlı Duş Rafı 29,90 Türk lirası

Magic Fix Yapışkanlı Banyo Aksesuarları 17,90 Türk lirası

Klozet Kapağı Çocuk Oturağı 49,90 Türk lirası

Welsoft Saç Bonesi 4,95 Türk lirası

Mr.Green Esnek Saplı Mop 39,90 Türk lirası

Tek Fiyat Küçük Ürünler 3,95 Türk lirası

7 Litre Kapaklı Kutu 14,90 Türk lirası

Uçar Oyuncak Oyuncak Puset 19,90 Türk lirası

Polesie Taşıyıcı Nakil Aracı 49,90 Türk lirası

Lisanslı Kum Boyama Seti 19,90 Türk lirası

Uçar Oyuncak Karma Koli Kamyonlar 14,90 Türk lirası

Martı Çocuk Hikaye Kitapları 2,50 Türk lirası

Beta Kids Mavi Gezegen Serisi Kitaplar 4,95 Türk lirası

Kral Şakir Tuval Saat Boyama 29,90 Türk lirası

Barbie Bebek 29,90 Türk lirası

Kutulu Satranç ve Dama Takımı 14,90 Türk lirası

Tek Fiyat Plastik Ürünler 4,50 Türk lirası

Çift Kişilik Nevresim Seti 99,90 Türk lirası

Pijama Takımı Kadın 49,90 Türk lirası

Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 29,90 Türk lirası

Lüks Masa Örtüsü 29,90 Türk lirası

2’li Banyo Paspası 29,90 Türk lirası

Nakışlı Yüz Havlusu 17,90 Türk lirası

Nakışlı Mutfak Havlusu 3,95 Türk lirası

Benante Kare Kahvaltı Seti 7 Parça 75,00 Türk lirası

İki KaTürk lirasıı Kurabiyelik 39,90 Türk lirası

Yuvarlak Sunum Tablası 19,90 Türk lirası

3‘lü Dik Kenarlı Tabak 24,90 Türk lirası

Dikdörtgen Tabak 9,90 Türk lirası

6’lı Çay Tabağı 24,90 Türk lirası

Rakle 6 Kişilik Çay Seti 39,90 Türk lirası

Rakle 3'lü Meşrubat Bardağı 19,90 Türk lirası

Chef's Tek Fiyat Çelik Ürünleri 42,90 Türk lirası

Chef's Telli Kızartma Tenceresi 49,90 Türk lirası

Fakir Sport Blender ve Sürahi 229,00 Türk lirası

Quick Dicer Dilimleyici Set 99,00 Türk lirası

Glass in Love Kapaklı Cam Şık Kupa 29,90 Türk lirası

Benante Porselen Hazneli Mutfak AleTürk lirasıeri 5 Parça 49,90 Türk lirası

Benante Bambu Havan 32,90 Türk lirası

Naturalove Bambu Döner Tabla 59,90 Türk lirası

Kapaklı Mega Kase ~8,5 L 22,90 Türk lirası

Cook with Love Karma Kek Kalıbı ÇeşiTürk lirasıeri 22,90 Türk lirası

Paşabahçe 3’lü Semaver Çay Bardağı 13,90 Türk lirası

Paşabahçe Kapaklı Sürahi ~1800 cc 14,90 Türk lirası

Paşabahçe 3'lü Meşrubat Bardağı 12,90 Türk lirası

Paşabahçe 3'lü Su Bardağı 12,90 Türk lirası





