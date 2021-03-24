24 Mart anlık 14 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları | 24 Mart Çarşamba14 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

Yaşanan hareketlilik sonrası Türk lirasının, Amerikan doları karşısındaki sert düşüşünün ardından birçok para piyasası bu durumdan etkilendi. Etkilenen piyasalar arasında altın piyasası da bulunuyor. Düğünleri ve yatırımcıların vazgeçilmez yatırım araçlarından biri olan altın fiyatları ise dalgalı bir seyirde ilerliyor. Peki 24 Mart 14 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar oldu?