24 Mart anlık 14 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları | 24 Mart Çarşamba14 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

Yaşanan hareketlilik sonrası Türk lirasının, Amerikan doları karşısındaki sert düşüşünün ardından birçok para piyasası bu durumdan etkilendi. Etkilenen piyasalar arasında altın piyasası da bulunuyor. Düğünleri ve yatırımcıların vazgeçilmez yatırım araçlarından biri olan altın fiyatları ise dalgalı bir seyirde ilerliyor. Peki 24 Mart 14 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar oldu?
22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?
Güne 408,34 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, 24 Mart itibarıyla %0,09 artışla 395,56 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 394,26, en yüksek 402,77 seviyelerini gören 22 Ayar Bilezik, günü 399,88 seviyesinde kapattı. 1 22 Ayar Bilezik 395,56 TL'ye karşılık gelmektedir.
14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?
Güne 259,86 ile başlayan 14 Ayar Altın, 24 Mart itibarıyla %0,19 artışla 239,67 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 246,41, en yüksek 251,73 seviyelerini gören 14 Ayar Altın, günü 250,02 seviyesinde kapattı. 1 14 Ayar Altın 239,67 TL'ye karşılık gelmektedir.
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 444,04 TL
SATIŞ: 444,11 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 710,47 TL
SATIŞ: 726,18 TL
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.415 TL
SATIŞ: 1.451 TL
ZİYNET ALTIN FİYATLARI
ALIŞ: 2.841 TL
SATIŞ: 2.895 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 2.842 TL
SATIŞ: 2.896 TL
ATA ALTINI FİYATLARI
ALIŞ: 2,889 TL
SATIŞ: 2,964 TL
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