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24 Mart Bitcoin ve Ethereum fiyatları | 24 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu?

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.03.2021 08:28 | Son Güncelleme

Bitcoin fiyatları, Norveç Merkez Bankası Norges Bank Başkanı tarafından yapılan açıklamayla kripto paranın maliyetli ve istikrarsız olduğunu söyledi. Bunun üzerine ise Bitcoin %7’den fazla değer kaybederek 53 bin 559 dolara kadar düştü. Bitcoin için, “Hala sıfıra inme ihtimaline sahip fakat yeni bir parasal sistemin çekirdeğini de oluşturuyor olabilir.” Yorumları yapıldı.

Hafta sonunda yaşanan hareketlilik kripto para piyasasına da yansıdı. Hafta sonunun bitiminde Bitcoin ve Ethereum yeşil bölgede yer alırken, şu an için kırmızı bölgeden işlem görüyor. Bitcoin, günlük grafikte, ilk denemede 40 bin dolarlık direnci yakalayamadı. Yatırımcılar ise Bitcoin ve Ethereum fiyatlarını merak ediyor.

BİTCOİN NE KADAR?

BİTCOİN NE KADAR?
Serbest piyasada 1 Bitcoin fiyatı 53,899.21 dolardır. Ayrıca 1 Bitcoin 436,240.80 TL TL‘dir. 1 Bitcoin karşılığında 53,899.21 dolar veya 436,240.80 TL alınabilmektedir.
Bitcoin fiyatı son 24 saatte -1.98% değişim ile şu anda 53,899.21 dolardan işlem görmektedir. Son 24 saatteki Bitcoin hacmi ise 66,743,398,330 dolar ve kripto para biriminin toplam piyasa değeri 1,026,524,952,056 dolardır. Coinbase’e göre 24 Mart itibariyle 1 Bitcoin, 428,466 TL’den işlem görüyor.

ETHEREUM NE KADAR?

ETHEREUM NE KADAR?
Serbest piyasada 1 Ethereum fiyatı 13,544.22 TL‘dir. Ayrıca 1 Ethereum 1,673.44 dolardır. 1 Ethereum karşılığında 13,544.22 TL Türk Lirası veya 1,673.44 dolar alınabilmektedir.
Ethereum fiyatı son 24 saatte -2.49% değişim ile şu anda 13,544.22 TL‘den işlem görmektedir. Son 24 saatteki Ethereum hacmi ise 31,998,164,006 dolar ve kripto para biriminin toplam piyasa değeri 196,187,901,225 dolardır. Coinbase’e göre 24 Mart itibariyle 1 Ethereum,13,292 TL’den işlem görüyor.

BİTCOİN NEDİR?

BİTCOİN NEDİR?
Dünyadaki en popüler Bitcoin paritesidir. Bitcoin merkezi bir otorite veya bankalar olmadan kişiden kişiye gerçekleşen bir teknoloji ile çalışır; Bitcoin tedarik ve transferlerinin yönetimi ağ tarafından ortaklaşa yürütülür. Bitcoin açık kaynak kodlu ve tasarımı halka açıktır, bu kriptoparayı kimse kontrol etmez ya da sahibi değildir ve herkes bu yapı içerisinde yer alabilir. Bitcoin fiyatının kısa süre içerisinde önemli bir şekilde artması Bitcoin/Dolar paritesini aktif yatırım ve işlem yapanlar arasında kısa sürede popüler hale getirmiştir. Kendine has birçok özelliği yanısıra, daha önceki herhangi bir ödeme metodu ile sağlanamayan ödeme yöntemi ile kullanıcılarını heyecanlandırmaktadır.

ETHEREUM NEDİR?

ETHEREUM NEDİR?
Ethereum akıllı sözleşme (komut dosyası) işlevselliğine sahip, açık kaynak kodlu, halka açık ve blok tabanlı dağıtılmış bilgi işlem platformudur. Ethereum, uluslararası bir ortak düğüm ağı kullanarak komut dosyalarını çalıştırabilen merkezi olmayan bir Turing tam sanal makinesi ya da diğer adıyla Ethereum Sanal Makinesi ile işlem görür. Ethereum, hesaplar arasında aktarılan ve gerçekleştirilen hesaplamalar için katılımcı düğümleri telafi etmek için kullanılabilen "eter" isimli bir şifreleme simgesi de sağlar. Gas adında dahili bir işlem fiyatlandırma mekanizması ise, spam'ı azaltmak ve kaynaklarını ağ üzerinde tahsis etmek için kullanılır.
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