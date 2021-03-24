24 Mart Bitcoin ve Ethereum fiyatları | 24 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu?

Hafta sonunda yaşanan hareketlilik kripto para piyasasına da yansıdı. Hafta sonunun bitiminde Bitcoin ve Ethereum yeşil bölgede yer alırken, şu an için kırmızı bölgeden işlem görüyor. Bitcoin, günlük grafikte, ilk denemede 40 bin dolarlık direnci yakalayamadı. Yatırımcılar ise Bitcoin ve Ethereum fiyatlarını merak ediyor.

BİTCOİN NE KADAR? Serbest piyasada 1 Bitcoin fiyatı 53,899.21 dolardır. Ayrıca 1 Bitcoin 436,240.80 TL TL‘dir. 1 Bitcoin karşılığında 53,899.21 dolar veya 436,240.80 TL alınabilmektedir.

Bitcoin fiyatı son 24 saatte -1.98% değişim ile şu anda 53,899.21 dolardan işlem görmektedir. Son 24 saatteki Bitcoin hacmi ise 66,743,398,330 dolar ve kripto para biriminin toplam piyasa değeri 1,026,524,952,056 dolardır. Coinbase’e göre 24 Mart itibariyle 1 Bitcoin, 428,466 TL’den işlem görüyor.

ETHEREUM NE KADAR? Serbest piyasada 1 Ethereum fiyatı 13,544.22 TL‘dir. Ayrıca 1 Ethereum 1,673.44 dolardır. 1 Ethereum karşılığında 13,544.22 TL Türk Lirası veya 1,673.44 dolar alınabilmektedir.

Ethereum fiyatı son 24 saatte -2.49% değişim ile şu anda 13,544.22 TL‘den işlem görmektedir. Son 24 saatteki Ethereum hacmi ise 31,998,164,006 dolar ve kripto para biriminin toplam piyasa değeri 196,187,901,225 dolardır. Coinbase’e göre 24 Mart itibariyle 1 Ethereum,13,292 TL’den işlem görüyor.

BİTCOİN NEDİR? Dünyadaki en popüler Bitcoin paritesidir. Bitcoin merkezi bir otorite veya bankalar olmadan kişiden kişiye gerçekleşen bir teknoloji ile çalışır; Bitcoin tedarik ve transferlerinin yönetimi ağ tarafından ortaklaşa yürütülür. Bitcoin açık kaynak kodlu ve tasarımı halka açıktır, bu kriptoparayı kimse kontrol etmez ya da sahibi değildir ve herkes bu yapı içerisinde yer alabilir. Bitcoin fiyatının kısa süre içerisinde önemli bir şekilde artması Bitcoin/Dolar paritesini aktif yatırım ve işlem yapanlar arasında kısa sürede popüler hale getirmiştir. Kendine has birçok özelliği yanısıra, daha önceki herhangi bir ödeme metodu ile sağlanamayan ödeme yöntemi ile kullanıcılarını heyecanlandırmaktadır.