Kripto para piyasasına ilişkin son dakika gelişmeleri son 7 haftada yaklaşık 1 trilyon dolarlık kayıp yaşanması sebebiyle vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki 24 Mayıs Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? İşte merak edilenler...

BİTCOİN KAÇ TL? 24 MAYIS 2022 SALI

24 Mayıs Salı günü Bitcoin alış fiyatı 463.090,87 TL, Bitcoin satış fiyatı ise 463.090,71 TL oldu.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin, 24 Mayıs Salı günü yüzde 3,01 değer kaybetti. Bitcoin'in alış fiyatı 29.291,01, Bitcoin'in satış fiyatı 29.291,00 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum 24 Mayıs Salı günü yüzde 2,45 değer kaybetti. Ethereum'un alış fiyatı 1.984,2600 dolar, satış fiyatı ise 1.984,2500 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 24 MAYIS 2022 SALI

24 Mayıs Salı günü Ethereum'un alış fiyatı 31.371,1506 TL, satış fiyatı 31.370,9925 TL'dir.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin 24 Mayıs Salı günü yüzde 2,10 değer kaybetti. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0840 Dolar, satış fiyatı ise 0,0839 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 24 MAYIS 2022 SALI

24 Mayıs Salı günü Dogecoin alış fiyatı 1,3280 satış fiyatı ise 1,3265 oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple 24 Mayıs Salı günü yüzde 2,00 değer kaybetti. Ripple alış fiyatı 0,4124 Dolar, satış fiyatı ise 0,4123 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 24 MAYIS 2022 SALI

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,5200 TL, satış fiyatı ise 6,5185 TL oldu.

