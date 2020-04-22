24 Nisan tatil mi? Sokağa çıkma yasağının olduğu 24 Nisan 2020 resmi tatil mi oluyor?

22 Nisan Çarşamba gece 00.00’dan 26 Nisan Pazar gece 00.00’a kadar ilan edilen sokağa çıkma yasağı kafalarda bazı soru işaretleri oluşturdu. Özellikle 24 Nisan resmi tatil mi merak ediliyor çünkü normalde dışarı çıkarak çalışması gerekenler sokağa çıkma yasağından dolayı işe gidemeyince o gün maaşlardan kesinti olacak mı? Evden çalışanlar 24 Nisan’da çalışmayı sürdürecek mi? İşte detaylar...

24 NİSAN TATİL Mİ?

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 24 Nisan tarihinde kamu çalışanları idari izinli sayılacak. Ancak özel kurumlarda çalışanların durumu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Özel kurumlarda çalışanların tatil sayılabilmesi için 24 Nisan 2020’nin resmi tatil ilan edilmesi gerekiyor.

24 NİSAN’DA İŞE GİDEMEYENLERİN MAAŞINDAN KESİNTİ OLACAK MI?

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle işe gidemeyenlerin durumu ne olacak merak ediliyor. Özellikle de normalde dışarı çıkarak işine gidenler yani evden çalışmayanların durumu.

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle iş yeri kapalı olacak ve işçiler kısıtlamadan dolayı işe gidemeyecekler. Ancak resmi tatil de olmadığı için işçilerin çalışamadığı 24 Nisan için maaşlardan kesinti yapılabilir mi? Yoksa sokağa çıkma yasağı ile otomatik izinli mi sayılacaklar. Henüz hükümetten 24 Nisan ile ilgili bu soruların karşılığı olabilecek bir duyuru yapılmadı.

