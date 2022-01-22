24 saat nöbet tutuluyor! Kilosu 500 liradan satılıyor, örtü altında saklıyorlar

Türkiye’de genelinde havaların soğumasıyla birlikte ilk Mersin’in Silifke ilçesinde çıkan ve geçen yıl ilk hasadı 500 TL’den satılan örtü altı Can Eriğine üreticiler gözü gibi bakıyor. Yaşanan don olaylarına karşı erikler, yakılan sobalarla dona karşı korunuyor.

GECE NÖBET TUTUYORLAR

Havaların gece -4, -5’lere kadar düşmesinden dolayı erik ağaçlarımıza çocuğumuz gibi bakıyoruz diyen Erik Üreticisi Murat Temur, “Türkiye geneliyle birlikte Silifke’de de havalar aşısı soğudu. Bizlerde seralarda gece nöbetlerine başladık. Gündüzleri seranın yırtılan naylonlarını tamir edip, yakacak olduğumuz odunlarımızı ayarlıyor, gece de sobalarımızı sürekli yakarak ağaçların dondan etkilenmemesi isin ısıtmaya çalışıyoruz” dedi.

AĞAÇLAR ÇİÇEK AÇMAYA BAŞLADI

Örtü altındaki erik ağaçlarının Ocak ayının son günlerde çiçek açacağını belirten Murat Temur, “Ağaçlarımız şu günlerde bir bir çiçek açmaya başladı. Ocak ayının sonunda tamamen çiçek açmış olacak. Mart ayının ilk haftası da hasat etmeye başlayacağız. Tüm üreticilerimize hayırlı bir hasat dönemi diliyorum” dedi.

Sırtında sobalara çuvallarla odun taşıyan Zekiye Temur ise ”Bu günlerde havalar aşırı soğudu için gündüz odunlarımızı hazırlayıp, gece de yakıyoruz. Zor ve Meşakkatli bir işimiz var ama inşallah emeğimizin karşılığını alırız” dedi.

(İHA)

