24 Şubat Solana ve Cardano ne kadar? Solana ve Cardano düştü mü? Kripto paralarda son durum 24 Şubat 2022 Perşembe

Rusya ile Ukrayna arasındaki sert rüzgarlar 24 Şubat Perşembe gününe tüm dünya ülkeleri Putin'in ulusa sesleniş konuşması sonrası Rus askerlerinin Donbas'a ilerlermesiyle başladı. Bölgede top ve füze ateşi sesleri duyuldu. Ukrayna ordusu, 5 Rus uçağı ve 1 Rus helikopterinin düşürüldüğünü açıkladı. Bu savaş hali tüm ekonomiyi derinden etkiledi. Dolar ve altın fiyatlarından sonra kripto paralarda etkilendi. Solana ve Cardano kripto paraları da bu gerilim ortamından nasibini aldı. Solana ve Cardano kripto paralarıyla ilgilenen vatandaşlar Solana ve Cardano'nun son durumunu merak ediyor.

SOLANA NE KADAR?

24 Şubat Perşembe günü itibariyle Solana yüzde -7.98'lik bir düşüş yaşadı. Salano'nun piyasa değeri 26.751.911.096,00 dolar.

SOLANA KAÇ TL?

24 Şubat Perşembe Solana(SOL) TL fiyatı: 1.239,8925 TL. Solana(SOL) alış fiyatı: 1.240,0350 TL satış fiyatı: 1.239,8925 TL.

CARDANO NE KADAR?

24 Şubat Perşembe günü Cardano yüzde -15.29 düşüş yaşıyor. Cardano'nun piyasa değeri 25.365.839.885,00 dolar.

CARDANO KAÇ TL?

24 Şubat Perşembe günü Cardano TL fiyatı: 10,99 TL. Cardano en düşük fiyatı: 10.65 TL en yüksek fiyatı da 13.52 TL dolaylarındadır.



