FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 24 Şubat Solana ve Cardano ne kadar? Solana ve Cardano düştü mü? Kripto paralarda son durum 24 Şubat 2022 Perşembe

24 Şubat Solana ve Cardano ne kadar? Solana ve Cardano düştü mü? Kripto paralarda son durum 24 Şubat 2022 Perşembe

24.02.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 Şubat Perşembe sabahına tüm dünya büyük bir gerilimle uyandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurması üzerine ekonomi allak bullak oldu. Dolayısıyla bu durumdan kripto paralardan Solana ve Cardano'yu da etkiledi. Solana ve Cardano ile ilgilenenler de 24 Şubat Solana ve Cardano fiyatları araştırılmaya başlandı. İşte 24 Şubat Perşembe Solana ve Cardano kripto paraların son durumu!

24 Şubat Solana ve Cardano ne kadar? Solana ve Cardano düştü mü? Kripto paralarda son durum 24 Şubat 2022 Perşembe

Rusya ile Ukrayna arasındaki sert rüzgarlar 24 Şubat Perşembe gününe tüm dünya ülkeleri Putin'in ulusa sesleniş konuşması sonrası Rus askerlerinin Donbas'a ilerlermesiyle başladı. Bölgede top ve füze ateşi sesleri duyuldu. Ukrayna ordusu, 5 Rus uçağı ve 1 Rus helikopterinin düşürüldüğünü açıkladı. Bu savaş hali tüm ekonomiyi derinden etkiledi. Dolar ve altın fiyatlarından sonra kripto paralarda etkilendi. Solana ve Cardano kripto paraları da bu gerilim ortamından nasibini aldı. Solana ve Cardano kripto paralarıyla ilgilenen vatandaşlar Solana ve Cardano'nun son durumunu merak ediyor.

SOLANA NE KADAR?

24 Şubat Perşembe günü itibariyle Solana yüzde -7.98'lik bir düşüş yaşadı. Salano'nun piyasa değeri 26.751.911.096,00 dolar.

SOLANA KAÇ TL?

24 Şubat Perşembe Solana(SOL) TL fiyatı: 1.239,8925 TL. Solana(SOL) alış fiyatı: 1.240,0350 TL satış fiyatı: 1.239,8925 TL.

CARDANO NE KADAR?

24 Şubat Perşembe günü Cardano yüzde -15.29 düşüş yaşıyor. Cardano'nun piyasa değeri 25.365.839.885,00 dolar.

CARDANO KAÇ TL?

24 Şubat Perşembe günü Cardano TL fiyatı: 10,99 TL. Cardano en düşük fiyatı: 10.65 TL en yüksek fiyatı da 13.52 TL dolaylarındadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Savaşa gidenleri el sallayarak uğurladılarSavaşa gidenleri el sallayarak uğurladılar
Rusya'dan Avrupa'ya rest: 'Doğal gaz 2 bin euro, yeni dünyaya hoş geldiniz' Rusya'dan Avrupa'ya rest: 'Doğal gaz 2 bin euro, yeni dünyaya hoş geldiniz'
Kredi müjdesinin detayları belli oldu! 2 yıl geri ödemesiz, 8 yıl vadeli…Kredi müjdesinin detayları belli oldu! 2 yıl geri ödemesiz, 8 yıl vadeli…
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rus işgali başladı! Sokak ortasında topluca dua ettiler

Rus işgali başladı! Sokak ortasında topluca dua ettiler

Rusya, ABD ve Avrupa’nın ambargosunu böyle aşacak…

Rusya, ABD ve Avrupa’nın ambargosunu böyle aşacak…

Rus borsasında kayıplar artıyor! Rusya Merkez Bankası müdahale edecek

Rus borsasında kayıplar artıyor! Rusya Merkez Bankası müdahale edecek

Altın, dolar, petrol... Piyasalarda rekor günü

Altın, dolar, petrol... Piyasalarda rekor günü

Faizsiz finans ile binlerce kişi mağdur olmuştu! 'Evim' mağdurları için harekete geçildi: Paraları TMSF ödeyecek

Faizsiz finans ile binlerce kişi mağdur olmuştu! 'Evim' mağdurları için harekete geçildi: Paraları TMSF ödeyecek

Kur Korumalı Mevduat için yeni karar

Kur Korumalı Mevduat için yeni karar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yıldız Asyalı'dan bomba itiraf! "İkimizin de hayatında kimse yok ve..."

Yıldız Asyalı'dan bomba itiraf! "İkimizin de hayatında kimse yok ve..."

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Mom jean modasını sevenlere gündelik kombin önerileri

Mom jean modasını sevenlere gündelik kombin önerileri

Ağrıyı şıp diye keser, libidoyu anında tavan yapar!

Ağrıyı şıp diye keser, libidoyu anında tavan yapar!

Diyet yaparken vitamin ve takviyeler kullanılmalı mı?

Diyet yaparken vitamin ve takviyeler kullanılmalı mı?

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.