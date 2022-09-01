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24 yıldır böylesi görülmedi! Enflasyonda elektrik ve doğal gaz zammı detayı

01.09.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağustos ayı enflasyon rakamları 5 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak. Enflasyonun öncü verilerinden olan İstanbul enflasyonu 1998'den bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. Piyasanın yıllık enflasyon beklentisi ise yüzde 81 oldu. Öte yandan 1 Eylül itibarıyla elektrik ve doğalgaz konut tarifelerine gelen zammın da enflasyon rakamlarına yansıması bekleniyor. Peki yeni zamlar enflasyonu nasıl etkileyecek? İşte yanıtı…

24 yıldır böylesi görülmedi! Enflasyonda elektrik ve doğal gaz zammı detayı

Enflasyon rakamlarının öncü göstergelerinden olan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ağustos ayına ilişkin perakende ve toptan fiyat endekslerini yayımladı. Buna göre İstanbul'da perakende fiyatlar yıllık yüzde 99,91 ile 1998'den beri en yüksek hızda arttı. Önceki ay artış yüzde 99,1 olmuştu. Toptan fiyatlar da yıllık bazda yükselişini sürdürerek yüzde 98,09 arttı.

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Türkiye Eylül ayına zamlarla başlarken, elektrik ve doğalgazda yapılan fiyat artışlarının enflasyonu etkileyip etkilemeyeceği de merak ediliyor. Fiyat artışlarının Temmuz ayında 24 yılın yeni zirvesine tırmanan tüketici fiyatlarını daha da yükseltmesi, üretici fiyatlarında yol açacağı artışların da dolaylı olarak nihai ürün fiyatlarına yansıması bekleniyor. Tüketici fiyatları sepetinde elektrik fiyatlarının yüzde 2,32, doğalgaz fiyatının ise yüzde 1,55 ağırlığı bulunuyor.

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ ZAMMI ENFLASYONA YANSIYACAK?

Reuters tarafından yapılan hesaplamaya göre 1 Eylül'den itibaren geçerli elektrik ve gaz artışının tüketici enflasyonuna doğrudan yaklaşık 0,8 puan artırıcı etki yapması bekleniyor.

Ekonomistler sanayiye yapılan zammın doğrudan olmayan yansımaları da dahil edildiğinde enflasyonu yükseltici etkinin 2 puanı bulabileceğini belirttiler.
Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan yayımladığı raporda, "Sanayi maliyetlerinin etkisi fiyat geçişkenliği, kur geçişkenliği, nihai ürün fiyatı üzerindeki markup etkisi, tüketici davranışları gibi etmenlerle yayılım etkisini gösterecektir. Bu nedenle toplamdaki etki 2–2,5 puan civarlarında olabilir... Enflasyon beklentileri üzerinde de revizyonlar oluşturabilir" dedi.

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AĞUSTOS AYI ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ağustos ayı enflasyon verileri ise Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Eylül günü saat 10.00'da açıklanacak. Veri öncesinde kurumlar enflasyon beklentilerini tek tek açıkladı.

AA FİNANS ANKETİ

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Eylül Pazartesi günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,27 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,60 ve en yüksek yüzde 3,50 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,27) göre bir önceki ay yüzde 79,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 81,65'e yükseleceği hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 70,46'dan yüzde 72,35'e yükseldi.

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FOREKS ANKETİ

ForeksHaber'in 15 ekonomist ile düzenlediği ankete göre, TÜFE'de Ağustos ayı ortalama tahmin yüzde 2,26 artış olurken, yıllık veride ise medyan tahmin yüzde 81,30, ortalama yüzde 81,59 artışa işaret etti.

TÜFE'de aylık en yüksek ve en düşük artış beklentileri sırasıyla yüzde 4,00 ve yüzde 1,60 şeklinde oluşurken, yıllık tahminler aynı sıralama ile yüzde 84,20 ve yüzde 80,50 oldu.

Temmuz ayı TÜFE verisi, aylık yüzde 3,00 artış beklenirken, yüzde 2,37 artış yönünde açıklanmış ve yıllık enflasyon yüzde 79,60 seviyesinde gerçekleşmişti.

FOREKS'İN DOLAR TAHMİNİ

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Öte yandan Foreks'in 5 ekonomistin katılımı ile gerçekleştirdiği dolar/TL kuru anketinde, 2022 sonu için medyan tahmin 20,0000 olurken, ortalama tahmin 20,8100 oldu. Kur için en yüksek ve en düşük tahminler sırasıyla, 23,0000 ve 19,5000 olarak gerçekleşti.

Bir ay önceki anket döneminde medyan tahmin 19,6950 olurken, beklenti aralığı 22,0000 ila 17,7500 bandında gerçekleşmişti.


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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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