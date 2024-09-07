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25 bin liradan fazla muayene ücreti ödemişti! Aracınızı böyle aldıysanız dikkat! O parayı ödemek zorunda değilsiniz

07.09.2024 13:32
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Araç sahipleri dikkat! Araç muayene için KDK dikkat çeken bir karara imza attı. Muayene borcu için gecikme faiziyle 25 bin liradan fazla para ödemişti. O karara itiraz edip mahkemeye koştu. Mahkeme ise, "başvurucunun aldığı aracın gecikmiş muayene ücretinin eski malik dönemine ait olduğu, bu nedenle eski malikten tahsil edilmesi gereken bedelin satın alandan tahsil edilmesinin doğru olmadığı"na kanaat getirdi.

25 bin liradan fazla muayene ücreti ödemişti! Aracınızı böyle aldıysanız dikkat! O parayı ödemek zorunda değilsiniz

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), icradan alınan araçların geçmiş döneme ait muayene borçlarının yeni sahibinden tahsil edilemeyeceğine ilişkin tavsiye kararı aldı.

KDK'nin kararına göre, bir kişi, icra yoluyla el konulan ve ihale ile satışa sunulan aracı satın aldı. Kişi, muayeneye götürdüğü aracın geçmiş dönem muayene borcu bulunduğu gerekçesiyle gecikme bedeliyle birlikte 25 bin 362 lira ödedi.

İADE BEDELİ İÇİN MAHKEMEYE GİTTİ

Bu borcun aracın eski sahibinden tahsil edilmesi gerektiğini savunan araç sahibi, ödediği bedelin iadesi için KDK'ye başvurdu.

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Başvuruyu inceleyen KDK, ödediği bedelin başvurucuya iadesi ve mevzuatta düzenleme yapılması adına Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına tavsiye kararı verilmesine hükmetti.

BORÇ ESKİ SAHİBİNE AİT OLDUĞU İÇİN ÖDEMEYECEK

KDK'nin kararında, "başvurucunun aldığı aracın gecikmiş muayene ücretinin eski malik dönemine ait olduğu, bu nedenle eski malikten tahsil edilmesi gereken bedelin satın alandan tahsil edilmesinin doğru olmadığı" ifade edildi.
Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
araç muayenesi
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