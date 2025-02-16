25 bin TL, 135 bin TL... Kira gibi rakamlar 'Kanunda açık, kiracı ödemez' diyerek açıkladı! Çalışmada sona gelindi

Ev kiraları, satılık ev fiyatları derken vatandaşın gündeminde uzun süredir yer alan konulardan bir tanesi de aidatlar. Kiralarla yarışır hale gelen fiyatlar artık lüks sitelerde yaşayanların bile belini büküyor. Özellikle yeni yıl sonrası bazı sitelerde aidatlar uçtu. Rakamlar birçok sitede kiralarla yarışır hale geldi. Birçoğunda yüzde 200'ün üzerinde bir artış söz konusu. Duruma en büyük tepki de site sakinlerinden geliyor. Konuyla ilgili bir çalışma var ama işin vatandaşa düşen bir kısmı da var; o da bilinmesi gereken haklar...

SİTE AİDAT ZAMLARI DUDAK UÇUKLATIYOR

ATV Haber'de yer alan habere göre; mikrofon uzatılan bir vatandaş "Kiranın değerinde neredeyse site aidatı alıyorlar" ifadelerini kullandı. Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı, "Yüzde 170, yüzde 200 üzerinde zam yapıldığı ile ilgili bir sürü mailler geliyor" dedi.

Site aidatları cep yakıyor, bazı sitelerde aidat ücreti ev kiraları ile yarışıyor. Mikrofon uzatılan bir vatandaş da "Kiram çok fazla, aidatım çok fazla, hiçbir şey yapılmıyor ki bunun karşısında, sadece çöplerim atılıyor" dedi.

135 BİN LİRA OLAN VAR

İstanbul'da aidat ücretlerinin hızla artması lüks semtlerde yaşayanların bile bütçesini zor hale geldi. Beşiktaş'taki bir sitede aidatlar yüzde 75 zamlandı ve 135 bin liraya çıktı.

ZAM ORANI YÜZDE 100'DEN FAZLA

Site aidat ücretleri için herhangi bir zam sınırı yok. İşte bunu fırsat bilen site yönetimleri fahiş oranda aidat ücretlerine zam yapıyor. Öyle ki bu zam oranı yüzde 100'den fazla. Vatandaşlar "Aidat 3 bin liraydı, 7 bin lira oldu, ne olacak bilmiyorum. 1+1 35 metrekare ev" derken bir başkası da "Buranın aidatı ne kadar diye sorduğumda adam 25 bin lira aidat dedi, 32 bin TL de kiraymış" ifadelerini kullandı.

Suat Sandalcı "Bunun sebebi de tabii ki site yönetimleriyle ilgili tesis yönetimlerle ilgili her öne gelen işi bilse de bilmese de böyle bir çalışmanın içerisine kendisini sokmasından kaynaklanıyor" dedi.

Bir vatandaş da "Çocuklarını güvenli sitelerde büyütmek isteyenler için de büyük bir masraf. Yani bir okul fiyatı kadar" yorumunu yaptı.

'TOPLATIYA KATILIN' UYARISI

Uzmanlar site sakinlerinin kesinlikle kat malikleri kurulu toplantısına katılmalarını öneriyor. Suat Sandalcı "Kat mülkiyet kanununa göre yüzde 50 + 1 oy çokluğuyla alınan kararlar geçerli sayılır. Eğer dava yoluna gitmek istiyorsa kat malikleri, bunun içinde bir ay itiraz hakkı bulunmaktadır" dedi.

"KİŞİ ÖDEDİĞİ KİRANIN ÜZERİNDE AİDAT ÖDEMEZ"

Bir diğer tepki de kirayı geçen aidat ücretlerine. Suat Sandalcı "Kişi ödediği kiranın üzerinde aidat ödemez, bunu yönetici de talep edemez, kanunda açık belirtilmiştir" şeklinde konuştu.

Diyelim ki 17 bin TL kira ödeyen bir vatandaşın oturduğu sitede aidat ücreti ise 20 bin lira. İşte o zaman vatandaşın ödemesi gereken aidat ücreti 17 bin lira. Çünkü aidat ücreti kirayı geçemez.

Bununla ilgili olarak Suat Sandalcı "İşte o arada kalan fark tapunun gerçek sahibi ödemekle mükelleftir" dedi.

FAHİŞ AİDAT VE SİTE YÖNETİMLERİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kirayla yarışan fahiş aidat ve site yönetimleri ile ilgili düzenlemede çalışmanın sonuna gelindi. Suat Sandalcı "Önümüzdeki süreçte de torba yasada yasa çalışmalarının içerisinde olacak" dedi.