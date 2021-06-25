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25 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! İşte 25 Haziran BİM aktüel ve indirimli ürünler listesi...

25.06.2021 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar ve alışveriş tutkunlarının merakla takip ettiği 25 Haziran 2021 BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı. Birbirinden farklı ve indirimli ürünlerin yer aldığı 25 Haziran aktüel ürünler listesinde çamaşır makinesi, vantilatör ve derin dondurucu farklı ürünler de yer alıyor. Peki 25 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 25 Haziran BİM aktüel ve indirimli ürünler listesi...

25 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! İşte 25 Haziran BİM aktüel ve indirimli ürünler listesi...

Özellikle alışveriş tutkunları ve ihtiyacına yönelik alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merakla takip edilen 25 Haziran 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Pek çok indirimli ürün ve beyaz eşyaların da yer aldığı 25 Haziran aktüel ürünler listesinde çamaşır makinesi, vantilatör ve derin dondurucu gibi indirimli fiyatlı ürünler yer alıyor. Peki 25 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

25 HAZİRAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR?

İlk sayfada keysmart marka nofrost buzdolabı 2799 TL'ye tüketicinin beğenisine sunuldu. Simfer derin dondurucu 1999 TL'ye, Fakir saç kurutma makinesi ise 99 TL'ye satışa sunuldu.

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İkinci sayfada Dijitsu su sebili 599 TL'ye Dijitsu mikrodalga fırın ise 499 TL'ye satışa sunuldu. Trend çay seti 39 TL'ye satışa sunuldu.

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Son sayfada elbiseler, şort, ayakkabı ve oyuncaklar yer aldı. Polo yaka elbise 29,90 TL'den satışa sunuldu. Plaj havlusu ise 15,90 TL'ye alıcı ile buluştu.

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