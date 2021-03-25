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25 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu? | 25 Mart Bitcoin ve Ethereum fiyatları

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.03.2021 08:33 | Son Güncelleme

Bitcoin ve Ethereum kripto para piyasasının en dikkat çeken tokenları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta 61 bin dolara kadar yükselen Bitcoin, Fed Başkanının yaptığı açıklamalardan sonra sert düşüşe geçti. Ethereum ise son 25 günün en düşük seviyesine kadar geriledi. Peki 25 Mart Bitcoin ve Ethereum fiyatları ne kadar oldu?

Uzmanların verdiği bilgilere göre Ethereum’un direnç noktasına gelmesi ile fiyatın 1,700 dolar altına çekilebileceği söyleniyor. Ancak direncin kırılması sonucunda ise 1,960 dolar seviyelerine çıkabilir deniyor. Bitcoin de sert düşüşüne devam ediyor. Fiyat bazındaki düşüşten sonra Bitcoin’in piyasa hacminde de düşüş görüldü.

BİTCOİN NE KADAR?

BİTCOİN NE KADAR?
Serbest piyasada 1 Bitcoin fiyatı 427,176.57 TL‘dir. Ayrıca 1 Bitcoin 52,779.29 dolardır. 1 Bitcoin karşılığında 427,176.57 Türk Lirası veya 52,779.29 dolar alınabilmektedir.
Bitcoin fiyatı son 24 saatte -1.90% değişim ile şu anda 427,176.57 TL‘den işlem görmektedir. Son 24 saatteki Bitcoin hacmi ise 66,117,577,785 dolar ve kripto para biriminin toplam piyasa değeri 1,026,308,861,692 dolardır.

ETHEREUM NE KADAR?

ETHEREUM NE KADAR?
Serbest piyasada 1 Ethereum fiyatı 12,868.56 TL‘dir. Ayrıca 1 Ethereum 1,589.96 dolardır. 1 Ethereum karşılığında 12,868.56 Türk Lirası veya 1,589.96 dolar alınabilmektedir.
Ethereum fiyatı son 24 saatte -2.49% değişim ile şu anda 12,868.56 TL‘den işlem görmektedir. Son 24 saatteki Ethereum hacmi ise 31,998,164,006 dolar ve kripto para biriminin toplam piyasa değeri 196,187,901,225 dolardır.

BİTCOİN NEDİR?

BİTCOİN NEDİR?
Dünyadaki en popüler Bitcoin paritesidir. Bitcoin merkezi bir otorite veya bankalar olmadan kişiden kişiye gerçekleşen bir teknoloji ile çalışır; Bitcoin tedarik ve transferlerinin yönetimi ağ tarafından ortaklaşa yürütülür. Bitcoin açık kaynak kodlu ve tasarımı halka açıktır, bu kriptoparayı kimse kontrol etmez ya da sahibi değildir ve herkes bu yapı içerisinde yer alabilir. Bitcoin fiyatının kısa süre içerisinde önemli bir şekilde artması Bitcoin/Dolar paritesini aktif yatırım ve işlem yapanlar arasında kısa sürede popüler hale getirmiştir. Kendine has birçok özelliği yanısıra, daha önceki herhangi bir ödeme metodu ile sağlanamayan ödeme yöntemi ile kullanıcılarını heyecanlandırmaktadır.

ETHEREUM NEDİR?

ETHEREUM NEDİR?
Ethereum akıllı sözleşme (komut dosyası) işlevselliğine sahip, açık kaynak kodlu, halka açık ve blok tabanlı dağıtılmış bilgi işlem platformudur. Ethereum, uluslararası bir ortak düğüm ağı kullanarak komut dosyalarını çalıştırabilen merkezi olmayan bir Turing tam sanal makinesi ya da diğer adıyla Ethereum Sanal Makinesi ile işlem görür. Ethereum, hesaplar arasında aktarılan ve gerçekleştirilen hesaplamalar için katılımcı düğümleri telafi etmek için kullanılabilen "eter" isimli bir şifreleme simgesi de sağlar. Gas adında dahili bir işlem fiyatlandırma mekanizması ise, spam'ı azaltmak ve kaynaklarını ağ üzerinde tahsis etmek için kullanılır.
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