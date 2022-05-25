FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 25 Mayıs Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar?

25 Mayıs Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar?

25.05.2022 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

25 Mayıs Bitcoin ne kadar oldu? sorusunun yanıtı merak konusu olurken kripto paralar ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 25 Mayıs Çarşamba (bugün) birçok kişi, Ethereum, Dogecoin, Ripple'da son durumu araştırmaya başladı. Peki 25 Mayıs Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? İşte kripto paralarda son durum...

25 Mayıs Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar?

Kripto para piyasasına ilişkin son dakika gelişmeleri son 7 haftada yaklaşık 1 trilyon dolarlık kayıp yaşanmasının ardından vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Ethereum, Dogecoin, Ripple da en çok araştırılan kripto paralar arasında yer alıyor. Peki 25 Mayıs Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? İşte merak edilenler...

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

BİTCOİN KAÇ TL? 25 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA

25 Mayıs Çarşamba günü Bitcoin alış fiyatı 484.098,14 TL, Bitcoin satış fiyatı ise 484.097,98 TL oldu.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri, 25 Mayıs Çarşamba günü yüzde artış gösterdi. Bitcoin'in alış fiyatı 30.124,34 , Bitcoin'in satış fiyatı 30.124,33 Dolar oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 25 Mayıs Çarşamba günü yüzde 0,92 arttı. Ethereum'un alış fiyatı 2.008,2300 dolar, satış fiyatı ise 2.008,2200 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 25 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA

25 Mayıs Çarşamba günü Ethereum'un alış fiyatı 32.272,2561 TL, satış fiyatı 32.272,0954 TL'dir.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin 25 Mayıs Çarşamba günü yüzde 0,71 değer kaybetti. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0838 Dolar, satış fiyatı ise 0,0837 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 25 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA

25 Mayıs Çarşamba günü Dogecoin alış fiyatı 1,3467, satış fiyatı ise 1,3451 oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple 25 Mayıs Çarşamba günü yüzde 0,65 değer kaybetti. Ripple alış fiyatı 0,4105 Dolar, satış fiyatı ise 0,4104 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 25 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,5967 TL, satış fiyatı ise 6,5951 TL oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüksek kiraya çözüm için yeni düzenleme!Yüksek kiraya çözüm için yeni düzenleme!
İşte temmuz ayındaki zamlı maaşlar…İşte temmuz ayındaki zamlı maaşlar…
Yıl sonunda dolar ve enflasyon ne olacak?Yıl sonunda dolar ve enflasyon ne olacak?
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para Dogecoin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsiyet değiştirmişti! Son hali olay oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Son hali olay oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu saat 22.00'yi işaret etmişti! Sosyal medyadan paylaştı: "Geliyor mutlu, huzurlu günler..."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu saat 22.00'yi işaret etmişti! Sosyal medyadan paylaştı: "Geliyor mutlu, huzurlu günler..."

Bankada parası olanlar dikkat! Banka sorumlu tutuldu

Bankada parası olanlar dikkat! Banka sorumlu tutuldu

"Fahiş kira" toplantısı 2 saat sürdü

"Fahiş kira" toplantısı 2 saat sürdü

Gram altın için 2 dev kurumdan yeni tahmin!

Gram altın için 2 dev kurumdan yeni tahmin!

Lahmacun Bodrum'da 200, Gaziantep’te 10 TL

Lahmacun Bodrum'da 200, Gaziantep’te 10 TL

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Şiddetli karın ağrısıyla gittiği hastaneden bakın ne ile döndü!

Şiddetli karın ağrısıyla gittiği hastaneden bakın ne ile döndü!

Gerçeği itiraf etti! Sevgilisinin spermlerini çalıp...

Gerçeği itiraf etti! Sevgilisinin spermlerini çalıp...

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Bir deri bir kemik kaldı! Görenler tanıyamadı

Bir deri bir kemik kaldı! Görenler tanıyamadı

Bir bedende tam 50 kişi! 4 yaşından bu yana mücadele ediyor

Bir bedende tam 50 kişi! 4 yaşından bu yana mücadele ediyor

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.