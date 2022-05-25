Kripto para piyasasına ilişkin son dakika gelişmeleri son 7 haftada yaklaşık 1 trilyon dolarlık kayıp yaşanmasının ardından vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Ethereum, Dogecoin, Ripple da en çok araştırılan kripto paralar arasında yer alıyor. Peki 25 Mayıs Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? İşte merak edilenler...

BİTCOİN KAÇ TL? 25 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA

25 Mayıs Çarşamba günü Bitcoin alış fiyatı 484.098,14 TL, Bitcoin satış fiyatı ise 484.097,98 TL oldu.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri, 25 Mayıs Çarşamba günü yüzde artış gösterdi. Bitcoin'in alış fiyatı 30.124,34 , Bitcoin'in satış fiyatı 30.124,33 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 25 Mayıs Çarşamba günü yüzde 0,92 arttı. Ethereum'un alış fiyatı 2.008,2300 dolar, satış fiyatı ise 2.008,2200 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 25 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA

25 Mayıs Çarşamba günü Ethereum'un alış fiyatı 32.272,2561 TL, satış fiyatı 32.272,0954 TL'dir.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin 25 Mayıs Çarşamba günü yüzde 0,71 değer kaybetti. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0838 Dolar, satış fiyatı ise 0,0837 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 25 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA

25 Mayıs Çarşamba günü Dogecoin alış fiyatı 1,3467, satış fiyatı ise 1,3451 oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple 25 Mayıs Çarşamba günü yüzde 0,65 değer kaybetti. Ripple alış fiyatı 0,4105 Dolar, satış fiyatı ise 0,4104 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 25 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,5967 TL, satış fiyatı ise 6,5951 TL oldu.

