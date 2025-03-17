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250 bin TL ve 1 milyon TL'nin getirisi belli oldu! Yüksek mevduat faizinde son günler

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
17.03.2025 10:28
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Banka faiz oranlarında son durum! 1 milyon TL, 500 bin TL ve 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? Faizlerde gerileme sürerken bankaların sunduğu oranlarda da en yüksek mevduat faizi yüzde 48 ile yüzde 48,50 bandında seyrediyor. Peki, Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam etmesiyle mevduat faizi oranları düşecek mi? En yüksek mevduat faiz oranı hangi bankada? İşte detaylar...

250 bin TL ve 1 milyon TL'nin getirisi belli oldu! Yüksek mevduat faizinde son günler

Bankada parası olanlar mevduat faizlerindeki son durumu araştırıyor. Peki, en yüksek banka mevduat faiz oranları ne kadar oldu? Merkez Bankası'nın faiz indirimleri en çok mevduat faizlerinde etkisini gösterirken aylık getirilerin ve faizlerin daha da gerileyip gerilemeyeceği araştırılıyor. Mevduat faizleri ne kadar oldu? İşte detaylar...

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En yüksek mevduat faizi banka banka araştırılıyor. Merkez Bankası'nın peş peşe faiz indirimleri sonrası politika faizi yüzde 42,50 seviyesine gerilemişti. Bu gelişmeler, mevduat faizlerinde de düşüşleri beraberinde getirmişti.

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YÜKSEK ORAN İÇİN SON GÜNLER

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; 17 Mart 2025 haftasında bankalar tarafından sunulan en yüksek oran için yüzde 48 ve yüzde 48,50 bandı, sınırlı sayıda bankada ve belli kampanyalar kapsamında görülüyor.

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Bankacıların, TCMB'nin nisan ayında da faiz indirimine gidebileceğini ve bu oranların da düşebileceğini ifade ettiği aktarılıyor.

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250 BİN TL'NİN GETİRİSİ

17 Mart 2025 itibarıyla 250 bin TL mevduat için bankalarca sunulan en yüksek oran ve getiri tablosu şu şekilde:

Mevduat miktarı: 250 bin TL

Mevduat oranı: Yüzde 48,50

Banka: ON Dijital

Vade: 32 gün

Net Getiri: 9 bin 35 TL

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500 BİN TL'NİN GETİRİSİ

17 Mart 2025 itibarıyla 500 bin TL mevduat için bankalarca sunulan en yüksek oran ve getiri tablosu şu şekilde:

Mevduat miktarı: 500 bin TL

Mevduat oranı: Yüzde 48,00

Banka: Alternatif Bank, Anadolubank

Vade: 32 gün

Net Getiri: 17 bin 885 TL

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1 MİLYON TL'NİN GETİRİSİ

17 Mart 2025 itibarıyla 1 milyon TL mevduat için en yüksek oran ve getiri tablosu şöyle:

Mevduat miktarı: 1 milyon TL

Mevduat oranı: Yüzde 48

Banka: Alternatif Bank, Anadolubank

Net Getiri: 35 bin 770 TL

Vade: 32 gün

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Diğer bankalarda ise vadeye ve tutara göre farklı faiz oranları sunuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
mevduat banka mevduat faizi
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