26 Mart kripto para piyasasında son durum | 26 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Kripto para piyasasının diğer popüler para birimi Ethereum’da son 24 saatte %6,17 düşüşle 1,586 dolar seviyelerine kadar düştü. Bitcoin ve Ethereum’un son zamanlarda piyasaya hacimleri de düşüş eğilimi göstermekte. Tüm kripto para piyasa hacmi, 68 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 633 milyar dolara kadar geriledi.

BİTCOİN NE KADAR? Son 24 saat içinde 52,129.25 ve 57,262.38 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 4.08 düşüşle 52,634.02 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 8,79 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 31 milyar dolarlık düşüşle 982.61 milyar dolara inerek, 1 trilyon doların altına geriledi.

ETHEREUM NE KADAR? Ethereum da son 24 saatte yüzde 6.17 düşüşle 1,620,05 dolara gerilerken, haftalık kaybı yüzde 13.54 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 182.75 milyar dolara geriledi.

TETHER NE KADAR? Tether ise son 24 saatte yüzde 0.01 artışla 1.00 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 0.23 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 40.33 milyar dolara yükseldi.

Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 68 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 633 milyar dolara geriledi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.