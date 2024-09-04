26'ncı ürün oldu! Bursa'nın siyah incirine tescil

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa’nın siyah incirinin, Gemlik zeytini ve Bursa şeftalisinden sonra AB tarafından tescillenen bir başka Bursa lezzeti olduğunu açıkladı.

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir güzel haber de Bursa siyah incirinden geldi. Bursa’nın siyah inciri, Gemlik zeytini ve Bursa şeftalisinden sonra AB tarafından tescillenen bir başka Bursa lezzeti oldu. Böylelikle AB’den tescilli ürün sayımız 26’ya yükseldi. Dün söylemiştik listeye yenilerin ekleneceğini. Devamı da gelecek" ifadelerini kullandı.