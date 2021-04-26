FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 26 Nisan altın fiyatları son durum | 26 Nisan gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

26 Nisan altın fiyatları son durum | 26 Nisan gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

26.04.2021 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Değerli madenler arasında büyük ilgi gören altın, son günlerde yaşadığı hareketlilik ile dikkat çekiyor. Yatırımcıların büyük ilgiyle takip ettiği altın fiyatları ise haftaya yükselişle başladı. Gram altın, kapanışta 477 seviyelerinde bulunurken, çeyrek altın ise günü 775 seviyelerinde bitirmişti. Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatlarında genel olarak bir yükseliş gözlemleniyor.

Yatırımcıların vazgeçilmez yatırım araçlarından biri olan sarı metal, haftaya yükselişle başladı. Dolar piyasasından oldukça etkilenen altın fiyatları, hareketliliğine devam ediyor. Yatırımcıların merak ettiği altın fiyatlarında son durum ne?

Altın Fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 481,97 TL // SATIŞ: 482,07 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 773 TL // SATIŞ: 798 TL

YARIM ALTIN FİYATI

YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.535 TL // SATIŞ: 1.596 TL

TAM ALTIN FİYATI

TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 3.028 TL // SATIŞ: 3.089 TL

ZİYNET ALTIN FİYATI

ZİYNET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 3.089 TL // SATIŞ: 3.028 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.070 TL // SATIŞ: 3.179 TL

ATA ALTINI FİYATI

ATA ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.137 TL // SATIŞ: 3.240 TL
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın tam altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emekli Tuğgeneral'in 20 yıla kadar hapsi isteniyor

Emekli Tuğgeneral'in 20 yıla kadar hapsi isteniyor

Şehit Aybüke öğretmenin isminin kaldırılması için dava açtılar

Şehit Aybüke öğretmenin isminin kaldırılması için dava açtılar

Son Dakika: 25 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 25 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Rotterdam'da yapılan bir araştırmaya göre, şehirdeki kadınların yarısı cinsel tacize maruz kalıyor

Rotterdam'da yapılan bir araştırmaya göre, şehirdeki kadınların yarısı cinsel tacize maruz kalıyor

22 ayar bilezik fiyatlarında son durum

22 ayar bilezik fiyatlarında son durum

TOKİ’nin indirim kampanyasına nasıl başvuru yapılır?

TOKİ’nin indirim kampanyasına nasıl başvuru yapılır?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bir kripto para platformu daha kapandı

Bir kripto para platformu daha kapandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'den ilk açıklama

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'den ilk açıklama

Paraya doymamamızdan faydalandı

Paraya doymamamızdan faydalandı

THODEX'e suç duyurusu!

THODEX'e suç duyurusu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.