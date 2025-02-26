26 Şubat önemli ekonomi başlıkları: TÜFE beklentilerinde revizyon, sübvansiyon çıkışı

Türkiye'de ve dünyada neler yaşanıyor? Fintables, ekonomi dünyası için öne çıkan başlıkları derledi...

☑ Enflasyonda piyasa katılımcıları ve reel sektör tahminleri gerilerken, hanehalkı enflasyon beklentisi altı ay sonra yeniden yükseldi. JPMorgan, enflasyon beklentisini aşağı yönlü revize etti.

☑ Aselsan, 2024 yılında güçlü finansal sonuçlar elde etti. Şirket, 14 milyar dolarlık backlog ile rekor kırarken, ihracat ve Ar-Ge yatırımlarında önemli artış sağladı.

☑ ABD ve Ukrayna enerji alanında stratejik iş birliğine yakın. Kritik mineraller ve doğalgaz anlaşmasının, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik diplomatik adımlardan biri olduğu belirtiliyor.

AJANDA

Brisa ve Big Chefs’in 2024 yıllık finansallarını açıklaması bekleniyor.

ABD’de ocak ayı yeni konut satış verileri takip edilecek. Beklenti 677 bin satış.

ENFLASYON

Son dönemde açıklanan veriler, enflasyon beklentilerinin farklı kesimler arasında ayrıştığını ortaya koyuyor. Sektörel beklenti anketi, ocak ayındaki enflasyon verilerinin (%5,03 ile beklentilerin üzerinde) ardından yayınlandı. Verilere göre 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcılarında %25,3 (0,1 puan azalış), reel sektörde %41,9 (1,9 puan azalış), hanehalkında %59,2 (0,4 puan artış) oldu. Böylece hanehalkının enflasyon beklentisi, altı ayın ardından yeniden yükseliş gösterdi. Gelecek 12 ayda enflasyonun düşeceğini öngören hanehalkı oranı ise geçen aya kıyasla 2,5 puan düşerek %28,3 seviyesine geriledi.

Ocak ayında beklentilerin üstünde gelen enflasyon verisine rağmen, sağlıkta katılım paylarına yapılan zamların geri alınması bazı kurumları tahminlerini revize etmeye yöneltti. JPMorgan, söz konusu gelişmenin ardından şubat ayı enflasyon beklentisini aylık bazda %3,5’ten %2,7’ye, yıllık bazda ise %40,7’den %39,6’ya çekti. Bankanın yıl sonu enflasyon beklentisi ise %27,2 seviyesinde sabit kaldı. Para politikasıyla ilgili öngörülerde bulunan JPMorgan, mart ve nisan aylarında toplam 250 baz puan faiz indirimi beklerken, takip eden beş Para Politikası Kurulu toplantısında da 200’er baz puanlık indirim öngörüyor. Bu senaryoya göre yıl sonunda politika faizinin %30 seviyesinde olması tahmin ediliyor.

ASELSAN

Aselsan, 2024 yılında güçlü bir finansal performans sergileyerek gelirlerini ve kârlılığını artırdı. Şirketin hasılatı yıllık %13 artışla 120,2 milyar TL’ye ulaşırken, brüt kâr %31 artışla 38,2 milyar TL’ye yükseldi. Faaliyet kârı (EBIT) %48 artışla 26,9 milyar TL olurken, net kâr %45 yükselişle 15,3 milyar TL seviyesine çıktı. Şirketin 2024 sonunda bakiye siparişleri 14 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı ve yıllık 6,5 milyar dolarlık yeni sipariş alındı. Backlog’un %97’sinin savunma sanayine yönelik olması Aselsan’ın çekirdek faaliyet alanına bağlılığını koruduğunu gösterirken, döviz bazlı siparişlerin ağırlığı şirketin finansal istikrarını destekleyen önemli bir unsur oldu. 2024’te toplam ihracat geliri 508 milyon dolara ulaşırken, doğrudan ihracat hacmi %100 artarak 217 milyon dolara yükseldi. Şirketin toplam gelirleri içinde ihracatın payı %17 seviyesine çıkarken, TL bazında ihracat gelirleri 20,1 milyar TL’ye yükseldi.

Ar-Ge yatırımları da Aselsan’ın büyüme stratejisinin merkezinde yer aldı. 2024 yılında Ar-Ge harcamaları 17,9 milyar TL’ye ulaştı. İnsansız hava araçları için geliştirilen elektro-optik sistemlerden radar çözümlerine kadar birçok yeni teknoloji hayata geçirildi. 2025 için Aselsan, %10’un üzerinde ciro büyümesi, %23’ün üstünde FAVÖK marjı ve 20 milyar TL’yi aşan yatırım bütçesi hedefliyor. İhracat pazarlarındaki genişleme, savunma modernizasyon projeleri ve sivil sektör açılımları Aselsan’ın uzun vadeli büyüme hikayesini desteklerken, 14 milyar dolarlık sipariş birikimi şirketin önümüzdeki yıllarda da güçlü bir gelir akışı sağlayacağını gösteriyor.

ATIŞTIRMALIKLAR

ABD ve Ukrayna, kritik mineraller, petrol ve doğalgaz alanında kapsamlı bir iş birliği anlaşması üzerinde uzlaşmaya yakın. Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt’in basın brifinginde anlattığına göre, Trump yönetimi bu anlaşmayı Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes sağlama planının önemli bir parçası olarak görüyor. Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un gezisini erteleyerek bu müzakerelere odaklandığını belirten Sözcü, anlaşmanın Ukrayna’nın savunma maliyetlerini kısmen telafi edeceğini ve ülkeler arasında kalıcı bir ekonomik ortaklık oluşturacağını söyledi. Trump da Zelenski’nin bu hafta veya önümüzdeki hafta Beyaz Saray’a gelerek anlaşmayı imzalamasını beklediğini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası’nın şubat ayına ilişkin Sektörel Enflasyon Beklentileri verilerini değerlendirerek, reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentisinin aylık 1,9 puan düşüşle yüzde 41,9’a gerilemesini olumlu buldu. Şimşek, geçmiş enflasyondan daha çok etkilenen hane halkının beklentilerinde ise şubatta sınırlı bir artış görüldüğünü söyledi. Piyasa beklentisinin enflasyon hedefiyle uyumlu seyrettiğine dikkati çeken Şimşek, reel sektör ve hane halkı beklentilerinin, enflasyondaki düşüş eğiliminin devam etmesiyle birlikte hızla iyileşeceğini öngördüklerini belirtti.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Londra’daki Uluslararası Enerji Haftası etkinliğinde, Avrupa’nın Rusya’dan LNG ithalatını sürdürmesinin ekonomik gerekçeler taşıdığını ancak uzun vadede Rus LNG’sinin yerini Katar ve diğer alternatif kaynaklarla değiştirmenin kritik olduğunu belirtti. Birol, 2027 itibarıyla Rus LNG’sine olan bağımlılığın azaltılabileceğini, küresel LNG piyasasında ise 2026’dan sonra büyük bir kapasite artışı beklendiğini ve bu artışta Katar ile ABD’nin öne çıkacağını söyledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Enerji Hukuku Kongresi’nde Bloomberg HT’ye verdiği röportajda, 5 bin kilovatsaatin üzerinde tüketim yapanların devlet sübvansiyonundan yararlanmamasının doğru bir karar olduğunu belirtti. Yılmaz, “Villada, yalıda oturanların, elektrikli araç şarj edenlerin enerjisini neden devlet sübvanse etsin? Asgari ücretle çalışan bir vatandaşımızın ihtiyacını devlet karşılıyor, bu adil. Ancak fazla tüketenler maliyetini ödemeli” diyerek aşırı sübvansiyonun hem yatırımcıların önünü kestiğini hem de piyasa mekanizmasını bozduğunu vurguladı.

Kaynak: Fintables