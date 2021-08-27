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27 Ağustos Cuma altın fiyatları! Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?

27.08.2021 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları, 27 Ağustos Cuma, haftanın son işlem günü dünkü kapanışına yakın seviyelerde hareket ediyor. Altın fiyatları, dövize endeksli bir şekilde düşüyor. Gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarında da son günlerde ciddi oranda düşüş görüldü.

Geçtiğimiz aylarda kırdığı rekorların ardından ani düşüşlerle 480 TL’nin de altına gerileyen gram altının havası indi. Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları düşüş trendi içerisine girdi. Analistler, uzun vadede yine altının kazandıracağı görüşünde…

27 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Son günlerde hep düşüş eğilimi sergileyen gram altın fiyatları, 27 Ağustos Cuma sabahına yükselişle başladı. Gram altın 484,68 TL'den işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

788,00 TL'den alınan çeyrek altın ise 801,00 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Diğer muadillerine paralel bir şekilde hareket eden yarım altın ise bin 577,00 TL'den alınırken, bin 603,00 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

3 bin 140,00 TL alış fiyatı olan cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3 bin 191,00 TL...

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ BEKLENİYOR

Analistler, son günlerde yaşadığı düşüş ile konuşulan altın fiyatlarında yükseliş bekliyor. Net olmamakla birlikte gram, çeyrek, yarım, tam ve diğer altın fiyatlarının eylül ayı içerisinde rekor kırabileceği ifade ediliyor. Döviz kurlarına bağlı olarak düşen altın fiyatlarındaki bu ani düşüşün ardından yükselişe geçeceği iddia ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın
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