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27 Haziran 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları! 27 Haziran 2022 Pazartesi

27.06.2022 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri düğün sezonunun gelmesi nedeniyle 27 Haziran Pazartesi günü, yani haftanın ilk iş gününde de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. "22 ayar bilezik ne kadar?" sorusunun cevabını öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapmaya başladı. 22 ayar bilezik son kapanışını 10TL'den yapmıştı. 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları ile ilgili detaylar haberimizde. İşte 27 Haziran 2022 Pazartesi altın bilezik fiyatları...

27 Haziran 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları! 27 Haziran 2022 Pazartesi

27 Haziran Pazartesi günü, yani haftanın ilk gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeye devam etmişti. 22 ayar altın bilezik bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 27 Haziran 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

27 HAZİRAN'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

27 Haziran günü 22 ayar bilezik fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

altin_110

Bir önceki kapanışını 935,10 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, 27 Haziran 2022 itibariyle 897,52 TL alış ve 913,45 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

altin-rezervi-20-ton-altin-ne-kadar

Önceki kapanışını 741,54 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 723,85 TL alış ve 724,42 TL satış fiyatına sahip.

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14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 670,78'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise -%2,74 değişim yaşadı ve bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.

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14 ayar altın 535,64 TL alış ve 652,38 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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