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27 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.03.2021 18:14 | Son Güncelleme

27 Mart Çılgın sayısal loto sonuçları heyecanla bekleniyor. Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde devreden büyük ikramiye tutarı 130.425.045 TL. Noter huzurunda ve el değmeden gerçekleştirilen Sayısal Loto sonuçları ,çekilişin hemen ardından Milli Piyango Online'da duyurulacak. İşte, 27 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları!

27 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak?

Çılgın Sayısal Loto 27 Mart çekilişi bu akşam 21.30'da gerçekleşecek. Milli Piyango İdaresi tarafından Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi düzenlenen Çılgın Sayısal Loto’nun bu akşam devreden büyük ikramiye tutarı 130.425.045 TL oldu. Sonuçların açıklanmasına az bir zaman kala vatandaşlar arama motorları üzerinden Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, 27 Mart Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

27 MART ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. Bu akşam 21.30'da gerçekleşecek olan 27 Mart çekilişi MP Tv üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Sonuçları ise çekilişin hemen ardından Milli Piyango Online adresinden paylaşılacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto oyununda her bir kolon için 90 sayı içinden, 6 sayı seçilmesi gerekmektedir. Çılgın sayısal loto Milli Piyango’nun resmi web sitesi olan www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango mobil uygulamasından veya Çılgın Sayısal Loto bayilerinden oynanabilmektedir.

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI

Milli Piyango İdaresi'nin belirlediği Çılgın Sayısal Loto kuralları şöyle:

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.


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