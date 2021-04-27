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27 Nisan Altın bilezik gram fiyatları | Altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

27.04.2021 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatlarındaki değişim yatırımcılar tarafından ilgiyle takip edilirken, bilezik fiyatlarında görülen az da olsa yükseliş dikkat çekti. 14 ayar altın bilezik fiyatı dün kapanışta 268 seviyelerindeyken, 27 Nisan gününde %0,22 artış gösterdi. 27 Nisan altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

Altın bilezikler uzun yıllardır birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Özellikle yatırımcıların ve düğünlerin vazgeçilmez takılarından olan altın, son zamanlardaki hareketlilikleri ile dikkat çekiyor. 22 ayar altın bilezik gram fiyatı dün kapanışta 430 seviyelerindeyken bugün güne yükselişle başladı. 27 Nisan altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

Altın bilezik gram fiyatları

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATLARI

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATLARI
Güne 438,82 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, 27 Nisan itibarıyla %0,16 artışla 439,24 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 428,74, en yüksek 434,31 seviyelerini gören 22 Ayar Bilezik, günü 430,30 seviyesinde kapattı. 1 22 Ayar Bilezik 439,24 TL'ye karşılık gelmektedir.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATLARI

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATLARI
Güne 359,06 ile başlayan 18 Ayar Altın, 27 Nisan itibarıyla %0,16 artışla 359,41 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 343,18, en yüksek 347,64 seviyelerini gören 18 Ayar Altın, günü 344,43 seviyesinde kapattı. 1 18 Ayar Altın 359,41 TL'ye karşılık gelmektedir.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATLARI

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATLARI
Güne 279,25 ile başlayan 14 Ayar Altın, 27 Nisan itibarıyla %0,22 artışla 279,69 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 267,96, en yüksek 271,44 seviyelerini gören 14 Ayar Altın, günü 268,99 seviyesinde kapattı. 1 14 Ayar Altın 279,69 TL'ye karşılık gelmektedir.

GRAM ALTIN FİYATI

GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 473,96 TL // SATIŞ: 474,03 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 760 TL // SATIŞ: 781 TL

YARIM ALTIN FİYATI

YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.511TL // SATIŞ: 1.563 TL

TAM ALTIN FİYATI

TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 3.108 TL // SATIŞ: 3.188 TL

ZİYNET ALTIN FİYATI

ZİYNET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 3.075 TL // SATIŞ: 3.013 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.021 TL // SATIŞ: 3.114 TL

ATA ALTINI FİYATI

ATA ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.104 TL // SATIŞ: 3.192 TL
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