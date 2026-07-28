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Taksiye binip taksiciye semt değil şehir söylediler: Taksimetre asgari ücreti aştı

Ankara'da taksicilik yapan Adem Kaya, duraktan aldığı iki yolcunun Giresun'a gitmek istemesi üzerine yaklaşık 700 kilometrelik yolculuğa çıktı. Yolculuk sonunda taksimetre 28 bin 591 lira yazdı.

Taksiye binip taksiciye semt değil şehir söylediler: Taksimetre asgari ücreti aştı

Ankara'da taksicilik yapan Adem Kaya, duraktan aldığı iki yolcunun ‘Giresun' demesi üzerine yolcuları Ankara'daki Giresun Caddesi'ne götürdü. Yolcuların Giresun'a gitmek istediklerini söylemesi üzerine şaşıran Kaya, yaklaşık 700 kilometrelik yolculuğa çıktı. Yolculuğun ardından taksimetre ise 28 bin 591 lira yazdı.

Taksiye binip taksiciye semt değil şehir söylediler: Taksimetre asgari ücreti aştı 1

"GİRESUN DEYİNCE GİRESUN CADDESİ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

Uzun süredir taksicilik yapmasına rağmen daha önce şehir dışına yolcu götürmediğini belirten Adem Kaya, "Durakta beklerken bir bayan, bir bay yolcu geldi. Giresun dedi, ben de tabii dedim. Giresun deyince 2 kilometre ilerimizde Giresun Caddesi var, orası olduğunu düşündüm. Sonrasında direkt Giresun Caddesi'ne yöneldim. Giresun Caddesi'nin sonuna geldiğimde yolcuların inmediğini fark ettim. 'İnmek istediğiniz yer burası mı? Geldik' dedim. Onlar da 'Biz Giresun'a gideceğiz' dediler. Giresun'a gitmemiz gerekiyor deyince çok şaşırdım. Çok uzun mesafe, 7-8 saatlik bir yol. 'Ciddi misiniz? diye sordum. Çünkü ilk defa başıma böyle bir şey geldi. Onlar da evet dedi, 'Mümkünse götürür müsünüz?' dediler. Arabamın bakımları yeni olduğu için arabama güvendim, kendime güvendim. Hiç tereddüt etmeden buradan çıktım, direkt Giresun'a götürdüm" dedi.

Taksiye binip taksiciye semt değil şehir söylediler: Taksimetre asgari ücreti aştı 2

"TAKSİMETRE ÜCRETİ TOPLAM 28 BİN 591 LİRA TUTTU"

Taksimetre ücretinin yüksek olmasından dolayı ücretin ödenmemesinden korktuğunu aktaran Kaya, "Yolda bana yemek söylediler, bana çok güzel davrandılar. Gece saat 01.00'de sağ salim Giresun'a ulaştım. Orada da beni aradılar, misafir ettiler. Çok güzel ve tuhaf bir yolculuk oldu. Hiç böyle bir olayla karşılaşmadım. Çünkü aldığımız mesafeler kısa süreli, 200-250 liralık veya 3-5 dakikalık yollar olduğu için çok şaşırdım. Taksimetre ücreti toplam 28 bin 591 lira tuttu. Giresun'un girişinde hem korkuyordum hem de heyecanlıydım. Çünkü paramı alabilecek miyim diye düşünüyordum. Meblağ büyük olduğu için aklıma kötü şeyler de geldi, iyi şeyler de geldi. Allah'a emanet ettim kendimi ve param ödendi" diye konuştu.

Taksiye binip taksiciye semt değil şehir söylediler: Taksimetre asgari ücreti aştı 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Taksici taksi Taksimetre
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