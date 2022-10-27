28 Ekim’de otobüsler, Marmaray, metro ücretsiz mi? 29 Ekim’de toplu taşıma bedava mı? Açıklama geldi

28 Ekim günü otobüslerin bedava olup olmadığı araştırılıyor. Heyecanla beklenilen 29 Ekim için geri sayım başladı. Cumhuriyet Bayramı coşkusu cumartesi günü yaşanacak. 28 Ekim’de toplu taşıma ücretli olacak ve normal tarifesinde devam edecek. 29 Ekim ile ilgili resmi açıklama yapıldı. İşte detaylar

28 EKİM’DE OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

28 Ekim’de toplu taşıma ücretli olacak ve normal tarifesinde devam edecek.

29 EKİM’DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ulaşım İstanbul’dan yapılan açıklamada, ‘29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda kişiselleştirdiğiniz İstanbulkart’ınızla deniz yolculuğunuzu ücretsiz gerçekleştirin.’ denildi.

Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz olacak.

Başkentray, Marmaray ve İZBAN, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin 99'uncu kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, 29 Ekim Cumartesi günü saat 00.00'dan 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz faydalanacak.



