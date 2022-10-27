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28 Ekim ÖTV indirimi olacak mı, ÖTV indirimi gelecek mi? Telefon, otomobil ve teknolojik ürünlere Özel Tüketim Vergisi indirimi düzenlemesinde son durum!

27.10.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Ekim'de ÖTV indirimi yapılabileceği konusunda sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrası; telefon, otomobil ya da teknolojik ürün almayı düşünen vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Özel Tüketim Vergisi'nin indirilmesi halinde birçok üründe yaşanan fiyat artışları da geriye çekilmiş olacak. Peki, 28 Ekim ÖTV indirimi olacak mı, ÖTV indirimi gelecek mi? İşte Telefon, otomobil ve teknolojik ürünlere Özel Tüketim Vergisi indirimi düzenlemesinde son durum...

28 Ekim ÖTV indirimi olacak mı, ÖTV indirimi gelecek mi? Telefon, otomobil ve teknolojik ürünlere Özel Tüketim Vergisi indirimi düzenlemesinde son durum!

28 Ekim ÖTV indirimi ile ilgili Twitter başta olmak üzere sosyal medyada yer alan iddialar sonrası detaylar merak konusu oldu.. Özel Tüketim Vergisi indirimi olacağına yönelik iddialar sonrası birçok kişi internette araştırma yapıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir yaptığı açıklamada, 28 Ekim Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önemli açıklamalarda bulunacağını vurgulamıştı. Peki, 28 Ekim ÖTV indirimi olacak mı? ÖTV indirimi düzenlemesi konusunda merak edilenler haberimizde...

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28 EKİM ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI?

28 Ekim Cuma günü ÖTV indirimi açıklamasıu gelip gelmeyeceği merak edildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ÖTV ve KDV imndirimine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yerdi:

"Başka meselelerle ilgili çalışmalarımız da var. Gençlerin bir takım beklentileri var, özellikle bilgisayar ve elektronik alımlarla ilgili KDV alınmamasına ilişkin. Sayın Bakanlarımız çalışıyorlar."

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ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir konuşmasını "Milletimizin beklentilerine uygun şekilde hareket edeceğiz." diyerek noktaladı.

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ÖTV AKILLI TELEFONLARDA NE KAFDAR?

ÖTV düzenlemesi ile akıllı cep telefonlarındaki vergi oranı artmıştı.

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Bu sene yapılan düzenleme uyarınca; 1.500 TL’ye kadar olan cep telefonlarının tesliminde yüzde 25, bin 500 TL – 3 bin TL arasındaki cep telefonlarının tesliminde yüzde 40 ve 3.000 TL üzerindeki cep telefonlarının tesliminde ise yüzde 50 oranında ÖTV tahsil edilmektedir.

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ÖTV UYGULANAN ÜRÜNLER

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulanan ürünler şu şekilde:

Lüks tüketim ürünlerine (mücevher, kürk, motorlu taşıtlar, beyaz eşya vb.)

İnsan sağlığına zararlı ürünlere (tütün mamulleri, alkollü içecekler)

Çevreye zarar veren ürünlere (fosil atık, benzin, kömür vb.)

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