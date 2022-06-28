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28 Haziran Bitcoin ne kadar, kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? 28 Haziran 2022 Salı

28.06.2022 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından 28 Haziran Cuma günü, yani haftanın ikinci iş gününde de yakından takip ediliyor. Öte yandan Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi kripto paralara ilişki son durum da merak edilenler konular arasında yer alıyor. Peki Bitcoin ne kadar? 28 Haziran Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? Kripto para piyasalarına ilişkin detaylar haberimizde...

28 Haziran Bitcoin ne kadar, kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? 28 Haziran 2022 Salı

Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmelerini öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapmaya devam ediyor. Peki 28 Haziran Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? 28 Haziran 2022 Salı günü Ethereum, Dogecoin, Ripple da dahil olmak üzere kripto paralara ilişkin son durum haberimizde...

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

BİTCOİN KAÇ TL? 28 HAZİRAN 2022 SALI

Bitcoin 28 Haziran Salı günü 345.251,91 TL alış, 345.251,75 TL satılş fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 28 Haziran Salı günü yüzde 2,16 düştü.
Bitcoin'in alış fiyatı20.773,28, Bitcoin'in satış fiyatı 20.773,27 Dolar oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 28 Haziran Salı günü yüzde 2,92 düştü. Ethereum'un alış fiyatı 1.186,9600, satış fiyatı ise 1.186,9500 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 28 HAZİRAN 2022 SALI

28 Haziran Salı günü Ethereum'un alış fiyatı 19.727,2752 TL, satış fiyatı 19.727,1090 TL'dir.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 28 Haziran Salı günü yüzde 6,67 düştü. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0709 Dolar, satış fiyatı 0,0709 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 28 HAZİRAN 2022 SALI

28 Haziran Salı günü Dogecoin alış fiyatı 1,1784 TL, satış fiyatı ise 1,1782 oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 28 Haziran Salı günü yüzde 4,52 düştü.
Ripple alış fiyatı 0,3468 Dolar, satış fiyatı ise 0,3467 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 28 HAZİRAN 2022 SALI

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 5,7638 TL, satış fiyatı ise 5,7622 TL oldu.

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bitcoin Türk lirası Ethereum Dogecoin
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