28 Haziran Bitcoin ne kadar, kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? 28 Haziran 2022 Salı

Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmelerini öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapmaya devam ediyor. Peki 28 Haziran Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? 28 Haziran 2022 Salı günü Ethereum, Dogecoin, Ripple da dahil olmak üzere kripto paralara ilişkin son durum haberimizde...
Bitcoin 28 Haziran Salı günü 345.251,91 TL alış, 345.251,75 TL satılş fiyatından işlem görüyor.
Bitcoin'in değeri 28 Haziran Salı günü yüzde 2,16 düştü.
Bitcoin'in alış fiyatı20.773,28, Bitcoin'in satış fiyatı 20.773,27 Dolar oldu.
Ethereum'un değeri 28 Haziran Salı günü yüzde 2,92 düştü. Ethereum'un alış fiyatı 1.186,9600, satış fiyatı ise 1.186,9500 Dolar oldu.
28 Haziran Salı günü Ethereum'un alış fiyatı 19.727,2752 TL, satış fiyatı 19.727,1090 TL'dir.
Dogecoin'in değeri 28 Haziran Salı günü yüzde 6,67 düştü. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0709 Dolar, satış fiyatı 0,0709 Dolar oldu.
28 Haziran Salı günü Dogecoin alış fiyatı 1,1784 TL, satış fiyatı ise 1,1782 oldu.
Ripple'ın değeri 28 Haziran Salı günü yüzde 4,52 düştü.
Ripple alış fiyatı 0,3468 Dolar, satış fiyatı ise 0,3467 Dolar oldu.
Bugün Ripple'ın alış fiyatı 5,7638 TL, satış fiyatı ise 5,7622 TL oldu.
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