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  4. 28 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yüzde 58 zamlanmıştı: Kredi kartı ile araç muayene ücretleri için ‘haksız komisyon’ tepkisi

28 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yüzde 58 zamlanmıştı: Kredi kartı ile araç muayene ücretleri için ‘haksız komisyon’ tepkisi

06.01.2024 12:03 | Son Güncelleme:
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, araç muayene istasyonlarında kredi kartı ödemelerinde haksız komisyon alındığını belirtti.

28 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yüzde 58 zamlanmıştı: Kredi kartı ile araç muayene ücretleri için ‘haksız komisyon’ tepkisi

TESK Genel Başkanın Bendevi Palandöken, araç muayene istasyonlarına araçlarını muayeneye getiren vatandaşlardan kredi kartı ile ödemelerde ek komisyon alınması şikayetleri üzerine açıklamada bulundu.

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2024 yılında araç muayene ücretlerine yüzde 58,46 oranında zam yapıldığını ifade eden Palandöken, "Muayene ücretleri olarak otobüs, kamyon, çekici ve tankerden 2 bin 462 TL ücret alınıyor. Yine aynı şekilde bu araçların egzoz muayeneleri için ise 180 TL’den 256 TL'ye çıktı. Bu parayı nakit ödediğiniz zaman ek bir masraf yok ancak araçlarını muayeneye getiren vatandaşlarımız ödemelerini kredi kart ile yaptıklarında araç muayene ücretine göre kart komisyonu kesiliyor. Haksız ve yasal olmadan ortalama en düşük komisyon ücreti olarak 50 TL alınıyor. Vatandaşlarımızın yaşadığı bu mağduriyet giderilmeli. Alınan ek ücretler geri iade edilmeli ve denetimler arttırılmalı" dedi.

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"HAKSIZ KOMİSYON ÜCRETİ ALINMASI DOĞRU DEĞİL"

Kredi kart ile yapılan ödemelerden haksız komisyon alınmasının yasal olmadığının altını çizen Palandöken, şunları kaydetti:

"Son iki yıl içerisinde yüksek enflasyon ve artan maliyetlerle birlikte vatandaşlar ve esnafımız muayene ücretini ödemekte zorlanırken kredi kart ile ödemek isteyenlerden de yasal olmayan bir komisyon ücreti alındığına dair şikayetler haddinden fazla gelmeye başladı. Bugün bir bakkaldan ekmek, beyaz eşyacıdan buzdolabı veya konfeksiyondan elbise alındığı zaman kimse komisyon almıyor. Kredi kartı kalkarsa ticari hayat biter. 2022 yılından bu zamana kadar muayene ücretlerine zaten yüzde 260 oranında bir zam geldi. Bu zammın yanında haksız komisyon ücreti alınması doğru değil. Araçlara ekstra bir parça takılmıyor ve onarım yapılmıyor. Ortada bir gider yok. Sadece eksik nedir ona bakılıyor. Trafiğe kayıtlı araç sayısı 28 milyonu geçti. Bu araçların yaklaşık yüzde 40’ını ticari araçlar oluşturuyor. Esnafımız genellikle bu tür araçları kullanıyor. Araç muayene bir gün geç yaptırınca hemen tüm araç sahiplerinden yüzde 5 gecikme bedeli alınıyor. Bu yetmemiş gibi bir de kredi kartı ile yapılan ödemelerde yasal olmayan komisyon alınmasının önüne geçilmelidir. Alınan ücretler ise iade edilmeli."

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Anahtar Kelimeler:
araç muayene istasyonları
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