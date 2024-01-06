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Sıfır otomobilde yeni yıla yeni tarife! Sinyal vermişlerdi, en ucuzu bile 1 yılda yüzde 100 zamlandı: 400 bin liralık fark... (İşte Ocak 2024 güncel fiyat listeleri)

06.01.2024 08:00 | Son Güncelleme:
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Sıfır otomobil liste fiyatları tek tek güncellendi. 6 aydır gerileyen otomobil fiyatları tam da sektör temsilcilerinin dediği gibi yeniden zamlanmaya başladı. 2024 Ocak ayı sıfır otomobil fiyat listeleri piyasadaki 1 yıllık değişimi gözler önüne serdi. En ucuz otomobillerde bile yüzde 100’lük zam geldiği ortaya çıktı. Sektör temsilcileri bu yıl için döviz kuru kaynaklı zamların devam edeceğini, ancak artışların hızlı ve olağandışı olmayacağını söyledi. İşte piyasadaki en ucuz 0 km otomobiller!

Getirilen bir dizi önlemler ve kampanyalarla sıfır otomobil fiyatlarında Temmuz ayından bu yana devam eden indirimler söz konusuydu. Bu kapsamda Ticaret Bakanı Ömer Bolat otomobil fiyatlarında köpüğün kalktığını ve fiyatların yüzde 30’a yakın gerilediğini söylemişti. Ancak 2024 yılının gelmesiyle birlikte sıfır otomobilde fiyat listeleri tek tek güncellenmeye başladı. Hatta geçtiğimiz hafta içinde pek çok markanın fiyat listelerini internet siteleri üzerinden güncelleme aldığı görüldü. Son liste fiyatlarındaki 1 yıllık değişim gözlerden kaçmadı. Piyasadaki en ucuz araba modellerinde bile artış 2023 yılı boyunca yüzde 100’ü bulurken ortalama 400 bin liralık zam ortaya çıktı.

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Sektör temsilcileri yeni yılda yeni zamların olacağının altını ise yılın son aylarında çizmişti. Peki sıfır kilometre araç piyasada son durum ne? Araba almak için uygun zaman mı? İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel otomobil piyasasındaki son durumu Milliyet’e anlattı:

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“2023 MODEL OTOMOBİLDE STOKLAR MART’A KADAR SARKAR”

“2023 yıl sonu kampanyaları, piyasa koşulları ve oluşturulan uygun zemin neticesinde istisnai olarak yüksek oranda indirimler ve çok cazip finansman destekleriyle beraber Ağustos ayında başlamıştı. Süreç içerisinde yüzde 20’ye varan indirimli fiyatlar ve oldukça düşük oranlarla kredi olanakları tüketicilere sunuldu. Ocak 2024 itibarıyla bazı modellerde 2023 model stokları oldukça azalırken, bazı modellerde ise Şubat, Mart aylarına sarkabilecek stok adetleri mevcut” dedi.

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SIFIR OTOMOBİL LİSTE FİYATLARI YENİDEN ARTIŞTA

Kampanyalar genel olarak her marka ve modelde uygulanıyor. Öte yandan 2023 model stok sayısı azalmış modellerde kampanyaların sonlandığını ve liste fiyatında bir miktar fiyat artışlarına gidildiğini gözlemliyoruz. Benzeri durum stoku halen yüksek olan modeller için de yaşanabilir. Bu araçlarda da stoklar belirli bir seviyenin altına düştüğünde kampanyalar sonlanacaktır. Benzer şekilde bir miktar fiyat artışları görebiliriz.

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Yeni yıl maliyetleri bir miktar artan döviz kuru gibi sebeplerle otomobil fiyatlarının belirli bir oranda artacağını öngörmekteydik. Markalar müşterilerine birebir irtibat noktasında indirimli liste fiyatından da iskonto uygulayabiliyorlar. Aralık ve Ocak aylarında baktığımızda, birebir irtibat noktasında sunulan bu ek indirimlerin Ocak ayında azaldığını ve bu sebeple fiyat artışı yapılmayan otomobillerde de fiyatların Aralık ayına kıyasla bir miktar arttığını görmekteyiz. Öte yandan bazı modellerde henüz yeni yıl gelmeden bir miktar fiyat artışları yapılmıştı. Kısa bir zaman içerisinde tüm markalardaki yeni fiyatlamalar paylaşılacaktır.

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“STOKLAR YENİ YILA SARKTI”

2023 yılı başlarında ülkemizde otomotiv piyasasının oldukça hareketli olması ve global üretimin artması sebebiyle üreticilerden yüksek miktarda siparişler talep edilmişti. Yıl sonuna doğru talebin düşmesi, yüksek miktarda stokun 2024 yılına sarkmasına sebep oldu. Bazı markalarda Şubat, Mart ayına kadar devam edebilecek 2023 model stok adedi mevcut. Var olan mevcut stoklar ve otomotiv piyasasında beklenen daralma sebebiyle, bu yıl sipariş adetleri çok daha az olacaktır. Öte yandan global olarak otomobile olan talepte de bir düşüş söz konusu. Dolayısı ile üretim adetleri düşebilir. Tüm bu etkenler bir araya geldiğinde 2024 model araçların ülkemize girişi bazı modellerde Şubat-Mart ayını, bazı modellerde ise Nisan-Mayıs aylarını bulabilir.

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“ZAMLAR HIZLI VE OLAĞAN DIŞI OLMAYACAK”

Şu an gerek sıfır gerek ikinci el otomobillerde oldukça cazip fiyatlar tüketicilere sunuluyor. Yeni yıl maliyetleri, döviz kuru gibi sebeplerle otomobil fiyatları 2024 yılında bir miktar artış gösterebilir. Ancak bu artışlar geçmişteki gibi hızlı ve olağan dışı olmayacaktır. Öte yandan 2024 model yılı araçların ülkemize girişinin zaman alması ve maliyetlerinin o günkü döviz kuruyla belirleneceği düşünüldüğünde, mevcut fiyatlar tüketici açısından daha cazip kalabilir. Otomobil almayı düşünen vatandaşlarımız bu faktörleri göz önüne alarak, bütçe ve ihtiyaçları doğrultusunda kararlarını verebilirler.”

Keşfet

İŞTE 2024 SIFIR OTOMOBİL GÜNCEL FİYAT LİSTELERİ

CITROEN (Ocak 2023 – Aralık 2023 – Ocak 2024)

CITROEN (Ocak 2023 – Aralık 2023 – Ocak 2024)
  • C3 1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel Feel - 455.000 - 813.000 - 825.500
  • Yeni C3 AIRCROSS SUV Feel Bold 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 - 731.000 - 1.087.900 - 1.126.400
  • AMI 6 kw Elektrik Motor - 241.000 - 390.000 - 409.000

HYUNDAI (Ocak 2023 – Aralık 2023 – Ocak 2024)

HYUNDAI (Ocak 2023 – Aralık 2023 – Ocak 2024)
  • i10 1.0 MPI 67 PS Jump - 344.000 - 710.000 - 710.000
  • i20 1.4 MPI 100PS Jump Otomatik - 464.500 - 865.000 - 866.000
  • i20 1.4 MPI 100PS Style Otomatik - 471.819 - 920.000 - 921.000
  • Yeni Elentra 1.6MPI Prime CVT - 1.295.000 - 1.295.000 - 1.296.000
  • Bayon 1.4 MPI Jump Manuel - 465.000 - 915.000 - 916.000
  • Bayon 1.4 MPI Jump Otomatik - 527.000 - 950.000 - 951.000

KIA (Ocak 2023 – Aralık 2023 – Ocak 2024)

KIA (Ocak 2023 – Aralık 2023 – Ocak 2024)
  • PICANTO Feel 1.0L 67 PS AMT - 435.000 - 780.000 - 813.000
  • Cerato 1.6L 128 PS Elegance Otomatik - 795.000 - 1.190.000 - 1.280.000

PEUGEOT (Ocak 2023 – Aralık 2023 – Ocak 2024)

PEUGEOT (Ocak 2023 – Aralık 2023 – Ocak 2024)
  • Yeni 208 ACTİVE PRİME 1.2 Puretech 100hp EAT8 - 647.500 - 1.043.500 - 1.102.500
  • Yeni 208 ALLURE SELECTİON1.2 Puretech 130hp EAT8 - 717.500 - 1.145.500 - 1.191.500

OPEL (Ocak 2023 – Aralık 2023 – Ocak 2024)

OPEL (Ocak 2023 – Aralık 2023 – Ocak 2024)
  • Corsa 1.2 Benzinli AT-8 100 HP Edition Otomatik - 622.900 - 1.028.900 - 1.169.000
  • Astra 1.2 130 HP BENZİN AT8 EDITION - 865.900 - 1.411.900 - 1.519.000
  • Crossland 1.2 Benzinli MT-6 110 HP Essential Manuel - 671.900 - 1.104.900 - 1.156.900
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Otomobil
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