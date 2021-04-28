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28 Nisan altın bilezik gram fiyatları | 28 Nisan altın bilezik gram fiyatları ne kadar oldu? 22, 18 ve 14 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar?

28.04.2021 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düğünlerin vazgeçilmez hediyeliklerinden olan altın bilezik fiyatları, dolar kurundaki ve yurt içindeki gelişmelerden oldukça etkileniyor. Bir süredir durgun devam eden altın bilezik gram fiyatları, geçtiğimiz günlerde dolar kurunda yaşanan hareketlilik sonrası yükselişe geçmişti. Altın bilezik fiyatları son dönemde düşüş trendi yakaladı. Peki altın bilezik fiyatlarında son durum ne?

Altın bilezik fiyatları son dönemdeki yükselişinin ardından düşüş eğilimine geçti. Haftaya yüksek bir giriş yapan altın bilezik gram fiyatları, hafta ortasında düşüş trendinde. Ancak 28 Nisan itibariyle altın bilezik fiyatlarında az da olsa bir yükseliş gözlemlendi. 27 Nisan kapanışında 427 seviyesinde bulunan 22 ayar altın bilezik, bugün %0,10 bir yükselişle 433 seviyesine yükseldi. 14 ayar altın bilezik ise dün kapanışta 267 seviyesinde bulunuyordu. 28 Nisan altın bilezik fiyatlarında son durum ne?

Altın bilezik gram fiyatları

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 433,87 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, 28 Nisan itibarıyla %0,10 azalışla 433,49 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 427,03, en yüksek 429,86 seviyelerini gören 22 Ayar Bilezik, günü 427,77 seviyesinde kapattı. 1 22 Ayar Bilezik 433,49 TL'ye karşılık gelmektedir.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 355,01 ile başlayan 18 Ayar Altın, 28 Nisan itibarıyla %0,10 azalışla 354,70 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 341,81, en yüksek 344,08 seviyelerini gören 18 Ayar Altın, günü 342,38 seviyesinde kapattı. 1 18 Ayar Altın 354,70 TL'ye karşılık gelmektedir.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 276,10 ile başlayan 14 Ayar Altın, 28 Nisan itibarıyla %0,10 azalışla 275,86 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 266,89, en yüksek 268,66 seviyelerini gören 14 Ayar Altın, günü 267,29 seviyesinde kapattı. 1 14 Ayar Altın 275,86 TL'ye karşılık gelmektedir.

GRAM ALTIN FİYATI

GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 468,22 TL // SATIŞ: 468,30 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 751 TL // SATIŞ: 775 TL

YARIM ALTIN FİYATI

YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.493 TL // SATIŞ: 1.549 TL

TAM ALTIN FİYATI

TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 3.108 TL // SATIŞ: 3.188 TL

ZİYNET ALTIN FİYATI

ZİYNET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 3.057 TL // SATIŞ: 2.996 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 2.986 TL // SATIŞ: 3.086 TL

ATA ALTINI FİYATI

ATA ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.082 TL // SATIŞ: 3.158 TL
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