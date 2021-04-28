28 Nisan altın bilezik gram fiyatları | 28 Nisan altın bilezik gram fiyatları ne kadar oldu? 22, 18 ve 14 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar?

Altın bilezik fiyatları son dönemdeki yükselişinin ardından düşüş eğilimine geçti. Haftaya yüksek bir giriş yapan altın bilezik gram fiyatları, hafta ortasında düşüş trendinde. Ancak 28 Nisan itibariyle altın bilezik fiyatlarında az da olsa bir yükseliş gözlemlendi. 27 Nisan kapanışında 427 seviyesinde bulunan 22 ayar altın bilezik, bugün %0,10 bir yükselişle 433 seviyesine yükseldi. 14 ayar altın bilezik ise dün kapanışta 267 seviyesinde bulunuyordu. 28 Nisan altın bilezik fiyatlarında son durum ne?