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28 Nisan altın fiyatları | 28 Nisan gününde altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

28.04.2021 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Değerli metaller arasında oldukça ilgi gören altın, yatırımcılar ve pek çok insan tarafından merak ediliyor. Gün içinde dalgalı bir seyir gösteren altın fiyatları, bu hareketliliğine 28 Nisan tarihinde de devam ediyor. Gram altın 27 Nisan gününde 469 TL seviyelerindeyken bu sabah da güne aynı seviyeler de başladı. Peki diğer altın fiyatları ne kadar? 28 Nisan altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın, haftalık olarak %0,66 bir düşüş yaşarken, çeyrek altın ise %0,17 bir yükseliş yaşadı. Altın fiyatlarının bu dalgalı hareketleri, yatırımcıların ilgisini çekerken aynı zamanda gidişat konusunda da endişelendiriyor. 28 Nisan gününde altın fiyatları son durum ne? 28 Nisan’da altın fiyatları güne nasıl başladı?

Altın Fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 468,22 TL // SATIŞ: 468,30 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 751 TL // SATIŞ: 775 TL

YARIM ALTIN FİYATI

YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.493 TL // SATIŞ: 1.549 TL

TAM ALTIN FİYATI

TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 3.108 TL // SATIŞ: 3.188 TL

ZİYNET ALTIN FİYATI

ZİYNET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 3.057 TL // SATIŞ: 2.996 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 2.986 TL // SATIŞ: 3.086 TL

ATA ALTINI FİYATI

ATA ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.082 TL // SATIŞ: 3.158 TL
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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın
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