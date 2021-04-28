28 Nisan altın fiyatları | 28 Nisan gününde altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Gram altın, haftalık olarak %0,66 bir düşüş yaşarken, çeyrek altın ise %0,17 bir yükseliş yaşadı. Altın fiyatlarının bu dalgalı hareketleri, yatırımcıların ilgisini çekerken aynı zamanda gidişat konusunda da endişelendiriyor. 28 Nisan gününde altın fiyatları son durum ne? 28 Nisan’da altın fiyatları güne nasıl başladı?