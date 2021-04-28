28 Nisan altın fiyatları | 28 Nisan gününde altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Gram altın, haftalık olarak %0,66 bir düşüş yaşarken, çeyrek altın ise %0,17 bir yükseliş yaşadı. Altın fiyatlarının bu dalgalı hareketleri, yatırımcıların ilgisini çekerken aynı zamanda gidişat konusunda da endişelendiriyor. 28 Nisan gününde altın fiyatları son durum ne? 28 Nisan’da altın fiyatları güne nasıl başladı?
Altın Fiyatları
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 468,22 TL // SATIŞ: 468,30 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 751 TL // SATIŞ: 775 TL
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.493 TL // SATIŞ: 1.549 TL
TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 3.108 TL // SATIŞ: 3.188 TL
ZİYNET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 3.057 TL // SATIŞ: 2.996 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 2.986 TL // SATIŞ: 3.086 TL
ATA ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.082 TL // SATIŞ: 3.158 TL
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