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29 bin TL'lik promosyon! Bu hafta içinde yatırılacak...

26.12.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşların gündeminden düşmeyen promosyonla ilgili yeni gelişme yaşandı. Emeklilerde 10, memurlarda 41 bin 500 lirayı bulan maaş promosyonları sonrasında sağlık çalışanlarının da promosyon rakamları belli olmuştu. Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü ile Ziraat Bankası Bilecik Şubesi arasında 29 bin TL'lik promosyon anlaşması imzalandı. Yapılan anlaşma ile bilgi veren Müdür Damkacı, promosyon ödemesinin 25 bin 200 TL'lik kısmının aralık ayı sonuna kadar peşin yatırılacağını bildirdi.

29 bin TL'lik promosyon! Bu hafta içinde yatırılacak...

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü ile Ziraat Bankası Bilecik Şubesi arasında promosyon anlaşması imzalandı. Buna göre, sağlık çalışanlarında 29 bin TL promosyon ödemesi yapılacak.

' 3 BİN 800 TL PARA PUAN DA VERİLECEK'

Yapılan anlaşma ile bilgi veren Müdür Damkacı, promosyon ödemesinin 25 bin 200 TL'lik kısmının aralık ayı sonuna kadar peşin yatırılacağını bildirerek "Müdürlüğümüz ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. arasında yapılan maaş promosyon sözleşmesinin bitmesine 24 ay kala 12 ay daha uzatılarak 36 ay olarak güncellenmiştir. Protokol ile sağlık teşkilatımızda görevli tüm personelimize 2022 yılı Aralık ayının sonuna kadar 25 bin 200 TL peşin yatırılacak. Ayrıca, 2023 yılı Ocak ayı içerisinde bin 800 TL para puan kartlara tanımlanacak, 6 ay sonra bin TL ve 1 yıl sonrada bin TL para puan olacak şekilde toplam 3 bin 800 TL para puan kartlara tanımlanacaktır” dedi.


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Promosyon

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