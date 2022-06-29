29 Haziran 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel 14, 18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları! 29 Haziran 2022 Çarşamba

Doların 16,65 TL olmasının ardından güncel altın bilezik fiyatları sorgulanmaya başlandı. Gram altın 975,23 TL iken çeyrek altın bin 595 TL oldu. Peki 22 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar oldu? 14 ayar altın bileziğin alışı 558 TL oldu. İşte detaylar...

29 HAZİRAN'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

29 Haziran günü 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 902,62 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, 29 Haziran 2022 itibariyle 893,21 TL alış ve 904,72 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 707,26 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 710,62 TL alış ve 710,78 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 644,52'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise yüzde 0,65 değişim yaşadı ve bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.

14 ayar altın 538,48 TL alış ve 648,74 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.