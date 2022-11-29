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29 Kasım 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları!

29.11.2022 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın ikinci işlem gününde (29 Kasım 2022 Salı) vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Altın, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamıştı. ABD tarım dışı istihdam verileri ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın Brookings Enstitüsü’nde yapacağı konuşma için geri sayım sürüyor. Bunlar fiyatları etkileyecek kritik gelişmeler. Peki, 29 Kasım 14 ayar altın bilezik ne kadar? İşte 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları...

29 Kasım 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları!

Altın bilezik fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 29 Kasım 2022 Salı günü merak konusu oldu. Öte yandan önceki kapanışını 18,6207 TL'den yapan dolar, 18,6073 TL alış, 18,6342 TL satış fiyatından el değiştiriyor. Önceki kapanışını 19,3249 TL'den yapan Euro ise 19.2829 TL alış, 19.3669 TL satış fiyatından işlem görüyor. Peki, 29 Kasım 14 ayar altın bilezik ne kadar? İşte 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları ve detaylar...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bilezik önceki kapanışını 968,68 TL'den yaptı. 22 Ayar altın bilezik bugün 951,26 TL'den alınırken 960,06 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR OLDU?

18 ayar altın bilezik önceki kapanışını 767,84 TL'den yaptı.

18 Ayar altın bilezik bugün 761,18 TL'den alınırken 761.36 TL'den el değiştiriyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

Önceki kapanışını 687,43 TL'den yapan 14 gram altın bileziğin alışı 557,70 TL, satışı ise 688,49 TL oldu.

ALTIN BİLEZİK FİYATLARI CANLI TAKİP

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ALTIN FİYATLARINA YÖN VERECEK 2 KRİTİK GELİŞME!

Fed Başkanı Jerome Powell Çarşamba günü Brookings Enstitüsü’nde piyasalara yön vereceği tahmin edilen bir konuşma yapacak. Powell’ın burada ekonomik görünüme ilişkin kritik mesajlar vermesi bekleniyor.

Fed Başkanı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında ise, Fed'in önümüzdeki ay faizleri daha küçük miktarda artırabileceğini belirtirken faizlerin nihayetinde önümüzdeki yıl ihtiyaç duyulacağı düşünülen seviyeden daha yüksek olması gerekebileceğini de söylemişti.

Fed'in, agresif faiz artırımı politikasının hızını yakında yavaşlatabileceği yönündeki beklentiler, geçen hafta merkez bankasının Kasım ayı toplantısının tutanakları ile güçlendi. Cuma günü açıklanacak olan Kasım ayı istihdam raporu bu beklentileri test edecek. Ekonomistler, ABD ekonomisinin 200 bin yeni iş ekleyerek Aralık 2020'den bu yana en küçük artışı yaşamasını bekliyor. Bu, yılın son Fed toplantısından önceki son tarım dışı istihdam raporu olacak.

Ekonomistler yatırımcıların temkinli olmak için nedenleri olduğunu dile getirerek, son altı istihdam raporunun beşinin tahminlerden daha iyi geldiğini anımsattı.

Ayrıca ekonomistler, daha fazla faiz artışının ABD ekonomisini sarsabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

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