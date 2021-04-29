29 Nisan altın bilezik gram fiyatları | 29 Nisan altın bilezik gram fiyatları ne kadar? 22, 18 ve 14 ayar altın bilezik

22 ayar altın bilezik dün kapanışta 422 seviyelerinde bulunurken, bu sabah güne %0,21 artışla 434 seviyesinden başladı. 18 ayar altın bilezik ise kapanış fiyatından %0,23 artışla günü 355 seviyesi ile açtı. 14 ayar altın bilezik ise yine kapanışta 264 seviyesindeyken, bu sabah itibariyle güne 276 TL’den başladı. Altın bilezik fiyatlarında genel olarak bir artış olurken, günün ilerleyen saatlerinde altın bilezik gram fiyatları ne kadar oldu?