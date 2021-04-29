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29 Nisan altın bilezik gram fiyatları | 29 Nisan altın bilezik gram fiyatları ne kadar? 22, 18 ve 14 ayar altın bilezik

29.04.2021 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Değerli madenler arasında uzun yıllardır ilgi gören altın, birçok insan için yatırım aracı olurken, birçok insan için de düğünlerin vazgeçilmez takıları arasında yer alıyor. Altın fiyatları son dönemde hareketli günler geçirirken, altın bilezik fiyatları da bu hareketliliğe göre şekilleniyor. Peki, 29 Nisan altın bilezik gram fiyatları ne kadar oldu? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

22 ayar altın bilezik dün kapanışta 422 seviyelerinde bulunurken, bu sabah güne %0,21 artışla 434 seviyesinden başladı. 18 ayar altın bilezik ise kapanış fiyatından %0,23 artışla günü 355 seviyesi ile açtı. 14 ayar altın bilezik ise yine kapanışta 264 seviyesindeyken, bu sabah itibariyle güne 276 TL’den başladı. Altın bilezik fiyatlarında genel olarak bir artış olurken, günün ilerleyen saatlerinde altın bilezik gram fiyatları ne kadar oldu?

Altın bilezik gram fiyatları

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 434,33 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, 29 Nisan itibarıyla %0,21 artışla 435,20'dan işlem görüyor. Dün en düşük 420,73, en yüksek 424,74 seviyelerini gören 22 Ayar Bilezik, günü 422,37 seviyesinde kapattı. 1 22 Ayar Bilezik 435,20 TL'ye karşılık gelmektedir.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 355,39 ile başlayan 18 Ayar Altın, 29 Nisan itibarıyla %0,23 artışla 356,18'dan işlem görüyor. Dün en düşük 336,77, en yüksek 339,98 seviyelerini gören 18 Ayar Altın, günü 338,20 seviyesinde kapattı. 1 18 Ayar Altın 356,18 TL'ye karşılık gelmektedir.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 276,40 ile başlayan 14 Ayar Altın, 29 Nisan itibarıyla %0,23 artışla 277,01 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 262,96, en yüksek 265,46 seviyelerini gören 14 Ayar Altın, günü 264,07 seviyesinde kapattı. 1 14 Ayar Altın 277,01 TL'ye karşılık gelmektedir.

GRAM ALTIN FİYATI

GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 465,60TL // SATIŞ: 470,83 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 755 TL // SATIŞ: 772,88 TL

YARIM ALTIN FİYATI

YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.510 TL // SATIŞ: 1.544 TL

TAM ALTIN FİYATI

TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 3.020 TL // SATIŞ: 3.057 TL

ZİYNET ALTIN FİYATI

ZİYNET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 3.019 TL // SATIŞ: 2.958 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.106 TL // SATIŞ: 3.144 TL

ATA ALTINI FİYATI

ATA ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.064 TL // SATIŞ: 3.171 TL
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