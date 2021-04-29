FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 29 Nisan altın fiyatları | 29 Nisan altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar oldu?

29 Nisan altın fiyatları | 29 Nisan altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar oldu?

29.04.2021 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları son zamanlarda hareketli günler geçirirken, yatırımcılar da altın fiyatları ile yakından ilgileniyor. Altın fiyatları birkaç gündür seviyesini koruyor. Gram altın dün kapanışta 469 seviyesinden işlem görürken 29 Nisan sabahı güne kapanış seviyesinde başladı. Çeyrek altın ise 757 seviyesinde kapattıktan sonra 29 Nisan gününe yükselişle başladı. Peki altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında 29 Nisan itibariyle bir hareketlilik mevcut. Çeyrek altın ve yarım güne yükselişle başlarken, gram altın kapanış seviyesini korudu. Yatırımcıların ve birçok vatandaşın yakından takip ettiği altın fiyatlarında son durum ne?

Altın Fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 465,60TL // SATIŞ: 470,83 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 755 TL // SATIŞ: 772,88 TL

YARIM ALTIN FİYATI

YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.510 TL // SATIŞ: 1.544 TL

TAM ALTIN FİYATI

TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 3.020 TL // SATIŞ: 3.057 TL

ZİYNET ALTIN FİYATI

ZİYNET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 3.019 TL // SATIŞ: 2.958 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.106 TL // SATIŞ: 3.144 TL

ATA ALTINI FİYATI

ATA ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.064 TL // SATIŞ: 3.171 TL
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan 'Thodex' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'Thodex' açıklaması

Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: İstanbul'da katliam önlendi

Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: İstanbul'da katliam önlendi

Son Dakika: Fed faiz kararını açıkladı

Son Dakika: Fed faiz kararını açıkladı

Altın rezervi bulundu arsa fiyatları uçtu

Altın rezervi bulundu arsa fiyatları uçtu

Bankaların faiz oranları ne kadar?

Bankaların faiz oranları ne kadar?

CHP ve İYİ Parti'den emeklilerin bayram ikramiyesi artış oranına itiraz

CHP ve İYİ Parti'den emeklilerin bayram ikramiyesi artış oranına itiraz

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İşte yasaktan muaf olacaklar!

İşte yasaktan muaf olacaklar!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İstiridye mantarı üreticisine günlük 5 bin TL kazandırıyor

İstiridye mantarı üreticisine günlük 5 bin TL kazandırıyor

İstifa eden işçiye kötü haber

İstifa eden işçiye kötü haber

Lastik etiketlerine yeni düzenleme!

Lastik etiketlerine yeni düzenleme!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.