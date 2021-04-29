29 Nisan altın fiyatları | 29 Nisan altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında 29 Nisan itibariyle bir hareketlilik mevcut. Çeyrek altın ve yarım güne yükselişle başlarken, gram altın kapanış seviyesini korudu. Yatırımcıların ve birçok vatandaşın yakından takip ettiği altın fiyatlarında son durum ne?
Altın Fiyatları
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 465,60TL // SATIŞ: 470,83 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 755 TL // SATIŞ: 772,88 TL
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.510 TL // SATIŞ: 1.544 TL
TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 3.020 TL // SATIŞ: 3.057 TL
ZİYNET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 3.019 TL // SATIŞ: 2.958 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.106 TL // SATIŞ: 3.144 TL
ATA ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.064 TL // SATIŞ: 3.171 TL
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