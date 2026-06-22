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29 yıllık tarım devi için şok karar: Mahkeme iflasa hükmetti

Konya’da 29 yıllık BİL-Naz Tarım İlaçları için iflas kararı verildi. Şirket adi tasfiyeye girerken alacaklı ve borçlulara 1 aylık süre tanındı.

29 yıllık tarım devi için şok karar: Mahkeme iflasa hükmetti
Aleyna Türkmen

Konya’da uzun yıllardır tarım ilaçları ve ürünleri alanında faaliyet gösteren BİL-Naz Tarım İlaçları ve Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında iflas kararı verildi. Ekonomim’de yer alan bilgilere göre, yaklaşık 29 yıllık geçmişe sahip şirket için adi tasfiye süreci başlatılırken, alacaklılar ve borçlulara 1 aylık yasal başvuru süresi tanındı.

Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen 2026/75 Esas sayılı dosyada verilen kararla şirketin 17 Nisan 2026 tarihi itibarıyla iflasına hükmedildi. Söz konusu kararın 12 Mayıs 2026 tarihinde kesinleşmesiyle birlikte süreç resmen yürürlüğe girdi ve Konya 1. İcra Dairesi tarafından adi tasfiye işlemlerinin yapılacağı duyuruldu.

1997’DEN BU YANA FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKET TASFİYEDE

3 Ocak 1997 tarihinde kurulan ve 50 bin TL sermaye ile faaliyet yürüttüğü belirtilen şirketin, iflas kararıyla birlikte ticari varlığının tasfiye sürecine girdiği bildirildi. Uzun yıllardır sektörde yer alan firmanın mali ve hukuki süreçleri, icra iflas mevzuatı kapsamında yürütülecek.

29 yıllık tarım devi için şok karar: Mahkeme iflasa hükmetti 1

ALACAK VE BORÇ BİLDİRİMİ İÇİN 1 AYLIK YASAL SÜRE

Konya 1. İcra ve İflas Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanda, şirketle ticari ilişkisi bulunan kişi ve kurumlara önemli bir çağrı yapıldı. Buna göre, şirketten alacağı bulunanların veya şirketin taşınır ve taşınmazları üzerinde hak iddia edenlerin, ilan tarihinden itibaren 1 ay içerisinde müdürlüğe başvurarak alacaklarını belgelemeleri gerekiyor.

Aynı süre içerisinde şirkete borcu bulunan kişilerin de borçlarını bildirmeleri zorunlu tutuldu. Bildirim yapılmaması halinde İcra ve İflas Kanunu kapsamında cezai yaptırımların gündeme gelebileceği ifade edildi.

MAL VARLIKLARININ TESLİMİ İÇİN UYARI

İlanda ayrıca şirketin mal varlıklarını elinde bulunduran kişi ve kurumlara yönelik de uyarı yer aldı. Söz konusu varlıkların iflas dairesine teslim edilmesi gerektiği belirtilirken, aksi durumda hak kaybı yaşanabileceği ve yasal sorumlulukların doğabileceği vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
iflas Konya tarım ilacı şirket
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