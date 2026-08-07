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3.500 TL destek: 1,7 milyon kişi kapsıyor! Detaylar belli oldu

Turizm sektörünü desteklemek için işçi başına aylık 3 bin 500 TL prim indirimi sağlanacak. Prim desteğinin tesisin açık olması şartıyla mayıs - aralık aylarında çalıştırılan işçi sayısına göre verileceği öğrenilirken prim desteğinin yaklaşık 1,7 milyon işçiyi kapsamasının beklendiği kaydedildi.

3.500 TL destek: 1,7 milyon kişi kapsıyor! Detaylar belli oldu
Hande Dağ

Turizm sektörü çalışanlarına aylık 3 bin 500 TL destek ile ilgili detaylar belli oldu.

3.500 TL destek: 1,7 milyon kişi kapsıyor! Detaylar belli oldu 1

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; turizm sektörüne teşvik düzenlemesini içeren kanun uyarınca, turizm işletme belgesine sahip özel sektöre ait konaklama tesislerinde 1 Mayıs 2026 – 31 Aralık 2026 tarihlerinde çalıştırılan işçi başına 3.500 TL destek verilecek.

3.500 TL destek: 1,7 milyon kişi kapsıyor! Detaylar belli oldu 2

Kıvanç yazısında, söz konusu aylar için verilen muhtasar ve prim hizmet beyannamesiyle bildirilen işçilerin prim ödeme gün sayısının 116,67 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın, bu iş yerlerinin SGK'ya ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edileceğini belirtti. Kıvanç, mahsup edilen tutarın İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacağını aktardı.

3.500 TL destek: 1,7 milyon kişi kapsıyor! Detaylar belli oldu 3

Sigorta prim desteğiyle sağlanacak günlük 116,67 TL, aylık 3.500 TL’lik tutarın, takip eden ayda doğan sigorta prim borçlarına mahsup edileceğini vurgulayan Kıvanç, prim desteğinin, işletmenin faaliyette olduğu dönemi aşmamak şartıyla mayıs – aralık aylarını kapsayacağını kaydetti.

Söz konusu prim desteğinin yaklaşık 1,7 milyon işçiyi kapsamasının beklendiğini belirten Kıvanç, turizm sektörüne bu yolla yaklaşık 5,4 milyar TL destek sağlanacağına vurgu yaptı.

3.500 TL destek: 1,7 milyon kişi kapsıyor! Detaylar belli oldu 4

BORCU OLAN İŞVERENLER DİKKAT

Diğer yandan, sigorta prim desteğinden yararlanabilmek için iş yerinin borcunun olmaması gerektiğine işaret eden Kıvanç, borcu olmayan işletmelerin başvuru yapmalarına gerek kalmaksızın destekten yararlanacaklarını belirtti.

3.500 TL destek: 1,7 milyon kişi kapsıyor! Detaylar belli oldu 5

PRİM DESTEĞİ VERİLMEYECEK OLANLAR

Prim desteğinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup uzun vadeli sigorta kollarına tabi çalıştırılan işçiler için sağlanacağını belirten Kıvanç, sosyal güvenlik destek primine tabi olan emekli işçiler ile Türk vatandaşı olmayan işçiler için prim desteği verilmeyeceğini kaydetti.

3.500 TL destek: 1,7 milyon kişi kapsıyor! Detaylar belli oldu 6

SİGORTA PRİMİ TUTARI DETAYI

Diğer bir detayı aktaran Kıvanç "Turizm desteğinden yararlanan iş yerinin aynı ayda başka prim teşviki, desteği veya indirimlerinden yararlanması halinde, sağlanacak destek tutarı bu teşvik, destek ve indirimler uygulandıktan sonra ilgili ayda ödenmesi gereken sigorta primi tutarını aşamayacak. Destekten yararlanan iş yerlerinin prime esas kazançları tam göstermesi gerekiyor. Eksik gösterilen tutar aylık 3.303 TL’ye geçmezse, 15 gün içinde eksikliğin giderilmesi halinde destek devam edecek" dedi.

3.500 TL destek: 1,7 milyon kişi kapsıyor! Detaylar belli oldu 7

Prim teşvikinden yararlanabilmek için iş yeri ile ilgili muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içinde verilmesinin, primlerin yasal süresinde ödenmesinin, Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması gerektiğini vurgulayan Kıvanç, buna karşılık, SGK’ya olan prim, idari para cezası, bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını tecil ettiren ve taksitlendirenlerin, taksitleri aksatmadıkları sürece teşvikten yararlanacaklarını aktardı.

3.500 TL destek: 1,7 milyon kişi kapsıyor! Detaylar belli oldu 8

Son olarak Kıvanç "Mevcut bir işletmenin kapatılarak, değişik ad, unvan veya iş birimi altında açılması, yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması veya destekten yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis edildiğinin tespit edilmesi halinde sağlanan teşvik, gecikme cezası ile birlikte işverenden tahsil edilecek" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
İşçi Turizm destek
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