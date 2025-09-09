Ev Yaşam Ev Yaşam
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
%3,69’dan başlayan faizlerle 500.000 TL'ye varan kredi fırsatı
%3,69’dan başlayan faizlerle 500.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Tuğçe Gülçiçek
Eğitim, ev, otomobil, seyahat... Hayatınızdaki hedefleri gerçekleştirmek için finansmana ihtiyaç duyuyorsanız uygun koşullarla sunulan kredi fırsatlarını değerlendirmeyi düşünebilir, hayallerinize giden yolda ilk adımı bu sayede atabilirsiniz. Bankaların sunduğu pek çok kredi fırsatı içinde %3,69’dan başlayan cazip faiz oranlarıyla N Kolay, 500.000 TL'ye kadar krediden yararlanmanızı ve isteklerinizi hayata geçirmenizi sağlıyor. Üstelik başvuru süreci de son derece kolay...

N Kolay, bireysel ihtiyaç kredilerinde müşterilerine %3,69’dan başlayan faizlerle 500.000 TL’ye varan kredi imkânı sunuyor. Şubeye gitmeden, kurye beklemeden, üstelik hafta sonu da dahil olmak üzere sadece N Kolay Mobil üzerinden birkaç adımda başvuru yapabiliyorsunuz. Detaylar içeriğimizde...

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Kolay ve hızlı başvuru süreci...

%3,69’dan başlayan faizlerle 500.000 TL ye varan kredi fırsatı 1

"İstediğim tutar çıkacak mı, ödemesi zorlayacak mı, belge işlemleri yoracak mı?" derken kredi başvuruları genellikle stresli olur. Ancak artık kredi başvuruları öyle eskiden olduğu gibi karmaşık değil, sonuçlanması da öyle uzun sürmüyor. Nasıl mı? Şubeye gitmeden, kurye beklemeden, sadece N Kolay Mobil üzerinden birkaç adımda başvurunuzu tamamlayabiliyor ve onaylandığında paranızı hesabınızda görebiliyorsunuz.

Nasıl başvurulur?

%3,69’dan başlayan faizlerle 500.000 TL ye varan kredi fırsatı 2

Öncelikle T.C. vatandaşı olan ve 18 yaşını doldurmuş herkes bu kampanyaya başvurabiliyor. Başvurunun olumlu sonuçlanabilmesi için bankanın kredi politikalarına uygun olmak, kredi notunun ve gelir bilgilerinin yeterli bulunması gerekiyor. Bu fırsattan hem mevcut N Kolay müşterileri hem de ilk kez müşteri olmak isteyenler yararlanabiliyor.

Başvuru yapabilmek için adımlarsa şöyle:

  • İlk adım buraya tıklayarak "N Kolaylı Ol" butonunu seçerek N Kolay Mobil’i cihazınıza indirebilirsiniz.
  • Çipli yeni T.C. Kimlik kartınızla uygulamadaki adımları takip etmelisiniz.
  • Müşteri temsilcisiyle görüntülü görüşme yaptıktan sonra hızlıca hesabınız açılır.
  • Ardından kampanya başvuru işlemlerini uygulamadan tamamlayabilirsiniz.
  • Görüntülü görüşme esnasında hem çipli T.C. kimlik kartınız yanınızda olmalı hem telefonunun NFC özelliğini açık tutulmalı. Kurye seçeneğiyle ilerlemek isterseniz kurye tarafından Müşteri Bilgi Form tarafına teslim edilecektir. Teslim sonrası paranız aynı gün hesabınıza geçer.

Banka müşterisiyseniz N Kolay Mobil uygulaması veya resmî web sitesi olan üzerinden kolayca başvuru yapabilirsiniz. T.C. kimlik no, cep telefonu, doğum tarihi ve e-mail bilgileri girildikten sonra ihtiyaç kredisi hesaplaması yapılır ve başvuru tamamlanır. Kredi onaylandıktan sonra ekranda doldurulması gereken bilgileri doğru bir şekilde girmek gerekir.. Daha önce Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi’ni veya Müşteri Bilgi Formu’nu imzaladıysanız kredi anında hesabınıza yatar.

Paranızı dilediğiniz zaman N Kolay'a giriş yaparak kullanabilir, 7/24 ücretsiz para transferi yapabilirsiniz. Dilerseniz banka kartınla Türkiye’deki tüm ATM’lerden masrafsız olarak para çekebilir ya da kartını alışverişlerinde kullanabilirsiniz.

İşte N Kolay mobil ayrıcalıkları...

%3,69’dan başlayan faizlerle 500.000 TL ye varan kredi fırsatı 3

N Kolay hesabınız açıldığında pek çok ayrıcalıktan anında yararlanabiliyorsunuz:

  • Türkiye’deki tüm ATM’lerden ücretsiz para çekimi
  • Ücretsiz EFT/FAST/Havale
  • Ücretsiz fatura ödemeleri
  • İhtiyaç anında faizsiz ve hızlı kredi

N Kolay Mobil’den yararlanabileceğiniz daha pek çok fırsat var, işte onlar:

* %43 faizli günlük kazanç sağlayan Bono:

N Kolay Bono ile 200 TL - 2.000.000 TL birikimleriniz için günlük kazanç sağlayabilirsiniz. N Kolay Bono, bir Aktif Yatırım Bankası A.Ş. yatırım ürünü olmakla birlikte mevduat ürünü olmayıp TMSF kapsamında değildir. Stopaj oranı 1 yıla kadar vadeli olanlarda %15, 1 yıldan uzun vadelilerde ise %10'dur. Detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

Kampanya koşulları

%3,69’dan başlayan faizlerle 500.000 TL ye varan kredi fırsatı 4

  • Faiz oranı %3,69’dan başlar; kullanılacak tutara, vadeye ve müşteri skoruna göre değişebilir.
  • Kredi üst limiti 500.000 TL’dir.
  • Kredi tahsis ücreti, kredi tutarının binde 5’i kadardır.
  • Sigorta zorunlu değildir; ancak sigortalı kredi tercih edilirse faiz oranı ve taksitler daha düşük olur.
  • Başvuru sonucu bankanın kredi politikalarına göre değerlendirilir (kredi notu, gelir durumu, mevcut borçlar vb. kriterler dikkate alınır).
  • Onaylanan kredi, gerekli kesintiler yapıldıktan sonra anında hesaba yatırılır.
  • %3,69 faizli 12 ay vadeli 100.000 TL kredinin aylık maliyeti %4,90, yıllık maliyeti %77,52’dir.
  • Banka, kredi koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
  • Detaylı bilgi nkolay.com'da.
%3,69’dan başlayan faizlerle 500.000 TL ye varan kredi fırsatı 5

Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Başvuru ve katılım sonrası yaşanacak sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
kredi
İş birliği İçerikleri
