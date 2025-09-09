%3,69’dan başlayan faizlerle 500.000 TL'ye varan kredi fırsatı

N Kolay, bireysel ihtiyaç kredilerinde müşterilerine %3,69’dan başlayan faizlerle 500.000 TL’ye varan kredi imkânı sunuyor. Şubeye gitmeden, kurye beklemeden, üstelik hafta sonu da dahil olmak üzere sadece N Kolay Mobil üzerinden birkaç adımda başvuru yapabiliyorsunuz. Detaylar içeriğimizde...
"İstediğim tutar çıkacak mı, ödemesi zorlayacak mı, belge işlemleri yoracak mı?" derken kredi başvuruları genellikle stresli olur. Ancak artık kredi başvuruları öyle eskiden olduğu gibi karmaşık değil, sonuçlanması da öyle uzun sürmüyor. Nasıl mı? Şubeye gitmeden, kurye beklemeden, sadece N Kolay Mobil üzerinden birkaç adımda başvurunuzu tamamlayabiliyor ve onaylandığında paranızı hesabınızda görebiliyorsunuz.Hemen Başvur
Öncelikle T.C. vatandaşı olan ve 18 yaşını doldurmuş herkes bu kampanyaya başvurabiliyor. Başvurunun olumlu sonuçlanabilmesi için bankanın kredi politikalarına uygun olmak, kredi notunun ve gelir bilgilerinin yeterli bulunması gerekiyor. Bu fırsattan hem mevcut N Kolay müşterileri hem de ilk kez müşteri olmak isteyenler yararlanabiliyor.
Başvuru yapabilmek için adımlarsa şöyle:
Banka müşterisiyseniz N Kolay Mobil uygulaması veya resmî web sitesi olan üzerinden kolayca başvuru yapabilirsiniz. T.C. kimlik no, cep telefonu, doğum tarihi ve e-mail bilgileri girildikten sonra ihtiyaç kredisi hesaplaması yapılır ve başvuru tamamlanır. Kredi onaylandıktan sonra ekranda doldurulması gereken bilgileri doğru bir şekilde girmek gerekir.. Daha önce Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi’ni veya Müşteri Bilgi Formu’nu imzaladıysanız kredi anında hesabınıza yatar.
Paranızı dilediğiniz zaman N Kolay'a giriş yaparak kullanabilir, 7/24 ücretsiz para transferi yapabilirsiniz. Dilerseniz banka kartınla Türkiye’deki tüm ATM’lerden masrafsız olarak para çekebilir ya da kartını alışverişlerinde kullanabilirsiniz.Hemen Başvur
N Kolay hesabınız açıldığında pek çok ayrıcalıktan anında yararlanabiliyorsunuz:
N Kolay Mobil’den yararlanabileceğiniz daha pek çok fırsat var, işte onlar:
* %43 faizli günlük kazanç sağlayan Bono:
N Kolay Bono ile 200 TL - 2.000.000 TL birikimleriniz için günlük kazanç sağlayabilirsiniz. N Kolay Bono, bir Aktif Yatırım Bankası A.Ş. yatırım ürünü olmakla birlikte mevduat ürünü olmayıp TMSF kapsamında değildir. Stopaj oranı 1 yıla kadar vadeli olanlarda %15, 1 yıldan uzun vadelilerde ise %10'dur. Detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.Hemen Başvur
