Dijital onay, maksimum getiri! Oksijen Hesap ile %45'e varan hoşgeldin faizi

Finansal piyasalarda en büyük kayıp, bazen risk almaktan değil, değişen piyasa koşullarına rağmen eski alışkanlıklarda ısrar etmekten kaynaklanır. Odea’nın sunduğu günlük kazandıran Oksijen Hesap ile %45'e varan hoş geldin faizi, sadece bir getiri oranı değil; mevcut birikimini enflasyona karşı korumak isteyen rasyonel yatırımcı için bir "verimlilik eşiği" niteliğinde. Siz de birikimlerinizi avantajlı faiz oranıyla değerlendirmek isterseniz bu fırsattan yararlanabilirsiniz. İşte detaylar...

Seray Yalçın

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Yatırımcılar genellikle ana paralarını koruma içgüdüsüyle hareket ederken "fırsat maliyetini" yani paralarının potansiyel getirisinden mahrum kalmayı göz ardı edebiliyorlar. Bugün piyasa ortalamasının altında kalan her oran, aslında portföyün reel olarak yerinde sayması, hatta küçülmesi anlamına geliyor. Odea’nın sunduğu %45 mevduat faizi, sadece yüksek bir oran değil; birikimlerini enflasyon karşısında dirençli bir kaleye dönüştürmek isteyenler için stratejik bir zemin sunuyor.

Oksijen Hesap’ta 22.000.000 TL’ye kadar %45 Hoş Geldin faiz oranı!

Piyasa koşullarını rasyonel bir şekilde değerlendirdiğinizde, Oksijen Hesap’ın sunduğu fark netleşiyor. Örneğin; 300.000 TL tutarındaki bir birikim, %45 faiz oranıyla 32 günlük vade sonunda size net 9.459 TL kazanç sağlayarak toplam bakiyenizi 309.459 TL seviyesine taşıyor.

22.000.000 TL’ye kadar olan birikimleriniz için %45 gibi rekabetçi bir Hoş Geldin faizinden yararlanmanızı sağlayan kampanya sayesinde Odea'lı olduğunuzda dijital kanallar üzerinden yapacağınız tüm EFT ve Havale işlemleri tamamen ücretsiz. Üstelik Türkiye’deki tüm banka ATM’lerinden ayda üç kez ücretsiz para çekme ve yatırma imkanı var. Varlık büyüklüğünüzden bağımsız olarak size özel atanan Finansal Danışman desteği ile yatırımlarınızı profesyonel bir bakış açısıyla yönlendirebiliyorsunuz.

Fırsattan nasıl yararlanabilirim?

Odea’nın sunduğu getiri avantajına ulaşmak için fiziki bir evrak trafiğiyle uğraşmanıza gerek yok. Süreç, tamamen güvenli bir dijital kanal üzerinden şu adımlarla ilerliyor:

  • İlk adım olarak Odea uygulamasını telefonunuza indirin ve ana ekrandaki "Müşteri Ol" butonuna tıklayın.
  • Yeni tip (çipli) T.C. Kimlik Kartınızın yanınızda olduğundan emin olun. Telefonunuzun NFC (yakın alan iletişimi) özelliğini kullanarak kimlik kartınızı taratın. Bu aşama, güvenliğiniz için kimliğinizin doğruluğunu teyit eder.
  • Kısa bir form aracılığıyla kişisel bilgilerinizi ve finansal tercihlerinizi sisteme tanımlayın.
  • Müşteri temsilcisine bağlanarak kısa bir görüntülü görüşme gerçekleştirin. Bu görüşme, ıslak imza gereksinimini ortadan kaldıran yasal bir onay sürecidir.
  • Görüşme tamamlandığı anda hesabınız aktifleşir. Hemen ardından mevduatınızı transfer edebilir ve %45 faiz oranıyla birikimlerinizi değerlendirmeye başlayabilirsiniz.
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

