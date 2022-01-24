3.750 TL'ye varan fırsat! İşte banka banka promosyon miktarları...

Emekli ve memur maaşlarına yapılan zammın belli olmasından sonra bankalar, güncel promosyon miktarlarını açıkladı. Emekli müşterisi için yarışa giren bankalarda promosyon ödemeleri 3 bin TL'ye kadar çıktı. İşte banka banka 2022 promosyon miktarları...

YAPI KREDİ

Yapı Kredi bankasında emeklilere 2.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı var. Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek şart bulunmuyor. Aylık net gelir 1.500 TL’ye kadarsa 1.300 TL, 1.500 TL-2.500 TL aralığındaysa 1.650 TL, 2.500 TL’nin üstündeyse 2.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılıyor.

TEB

Emekli maaşını 36 ay zamanınce TEB’den almayı taahhüt eden ve taahhüt zamanı zamanınce en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduranlara 2.750 TL’ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor. Emekliler bir arkadaşlarını getirirse, her bir emekli maaş müşterisi yakınları amacıyla 250 TL, toplamda 2.500 TL’ye varan nakit ödeme sağlanıyor.

DENİZBANK

Denizbank aylık 1.500 TL'den az maaş alanlara 75 TL, 1.500-2.500 TL arasındakilere 850 TL, 2.500 TL ve üstündekilere 1.000 TL promosyon sağlıyor. Bir otomatik ödeme talimatına ek 750 TL promosyon ödemesi vaat ediyor.

ŞEKERBANK

Şekerbank, vatandaşların emekli maaşlarını taşımaları durumunda 1.500 TL'den 3 bin TL'ye kadar ödeme yapıyor. Maaşını bankaya ilk kez taşıyan kişilerin nakit gereksinimlerini Tamamlayan Hesap ile yüzde sıfır faizle masrafsız olarak karşılıyor. İnternet ve mobil şubeden yapılacak havale ve EFT işlemlerinden ücret alınmıyor.

FİNANSBANK

Finansbank, emeklilere 2.200 TL'ye varan promosyon imkanı veriyor. Maaşını taşıyana ayda iki kez başka banka ATM’lerinden bedava para çekme, internet bankacılığından bedava EFT/TL havale gibi imkanlar sunuyor.

ING

Emekli maaşını ING'ye taşıyanlara maaşa göre 2.500 TL'ye varan ek şartsız nakit promosyon veriliyor. Maaşını taşıyanlar 5 emekli arkadaşını daha ING'li yaparsa ek olarak 1.250 TL'ye varan promosyonun sahibi oluyor. Yani, toplamda emekliler 3.750 TL'ye varan promosyon kazanma imkanı elde ediyor.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat bankası, 1.500 TL'den emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 - 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2.500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında ödeme sağlıyor.

VAKIFBANK

Maaşı 1.500L’ye kadar olanlara 3 sene amacıyla toplam 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında olanlara 625 TL, 2.500 TL ve üzeri olanlara 750 TL ödeme sağlanıyor.

HALKBANK

Halkbank, 1.500 TL'den az emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL'den fazla maaş alanlara ise 750 TL ödeme yapıyor.

İŞ BANKASI

Maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 2.000 TL’ye varan promosyon ödemesinden yararlanabilir. SGK emekli maaşını İş Bankası’na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları amacıyla ücret ödemez.

AKBANK

Akbank, maaşı 1.500 liraya kadar olanlara 1.750 TL, 2.500 liraya kadar olanlara 2.100 TL, 2 bin 500 lira ve üstü amacıyla ise 2.500 TL promosyon ödüyor.

GARANTİ BBVA

Maaşını bankadan alanlara 2.000 TL'ye kadar promosyon sağlıyor. Emekli yakınlarını bu bankaya çağıran kişilere her bir kişi için 250 TL sağlanıyor.

YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Bankalar, 3 yıl aynı bankada kalma sözü veren emeklilere bir defaya mahsus ödeme sağlıyor. Promosyonda, 3 yıllık taahhüt zamanı sona erenler veya yeni emekli aylığı bağlananlar bankaya başvuruda bulunup ödemesini alıyor. Maaş hesabına otomatik ödeme talimatı vermek veya emekli tanıdığını getirmek emekli promosyonunda artışa neden oluyor.

3 yıllık taahhüt zamanı dolan emekliler ve yeni emekliler, istedikleri bankaya başvuru yaparak promosyon imkanından yararlanabilir. Emekli, sahip olunan bankada kaldığı zamanın promosyonunu alır, kalanını iade eder. Yeni geçilen bankadan kampanyalı daha yüksek promosyon peşin alınır.



