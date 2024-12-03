3 ARALIK BENZİN FİYATI | Önce zamlandı, şimdi düşüyor! Benzin fiyatları ne kadar olacak? İndirim geliyor... (Son akaryakıt fiyat tablosu)

Araç sahiplerini ilgilendiren indirim haberi geldi... Milyonlarca sürücü ve araç sahibi neredeyse her sabah kontak çevirmeden "Benzin, motorin fiyatları ne kadar?" sorusuna yanıt ararken, 3 Aralık'ta yeni bir indirim kararı alındı. Tüm dünyanın çeşitli bölgelerinde yükselen savaş gerilimi, bent petrol fiyatları ve dövizdeki durum; güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatlarına yansırken; yarından itibaren gerçekli olacak şekilde benzin fiyatlarına indirim geliyor.
Foreks Haber'in aldığı bilgiye göre, benzin fiyatlarında 0,97 TL'lik indirim beklenirken; motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin fiyatı: 43.07 TL
Motorin litre fiyatı: 44.22 TL
LPG litre fiyatı: 26.03 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin fiyatı: 42.96 TL
Motorin litre fiyatı: 44.16 TL
LPG litre fiyatı: 25.49 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin litre fiyatı: 43.49 TL
Motorin litre fiyatı: 44.80 TL
LPG litre fiyatı: 26.04 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin litre fiyatı: 43.99 TL
Motorin litre fiyatı: 45.29 TL
LPG litre fiyatı: 25.94 TL