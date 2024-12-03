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3 ARALIK BENZİN FİYATI | Önce zamlandı, şimdi düşüyor! Benzin fiyatları ne kadar olacak? İndirim geliyor... (Son akaryakıt fiyat tablosu)

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
03.12.2024 10:00
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Akaryakıt fiyatlarına gelen zam ve indirim haberlerine bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz günlerde zam gelen benzin fiyatlarına şimdi de indirim geliyor. Araç sahipleri, her gün "Benzin, motorin fiyatları ne kadar olacak? Akaryakıt fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları nasıl?" sorularına yanıt ararken, yeni günde yeni kara alındı. Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 0,97 TL'lik indirim bekleniyor. İşte 3 Aralık akaryakıt fiyat tablo ve detaylar.

3 ARALIK BENZİN FİYATI | Önce zamlandı, şimdi düşüyor! Benzin fiyatları ne kadar olacak? İndirim geliyor... (Son akaryakıt fiyat tablosu)

Araç sahiplerini ilgilendiren indirim haberi geldi... Milyonlarca sürücü ve araç sahibi neredeyse her sabah kontak çevirmeden "Benzin, motorin fiyatları ne kadar?" sorusuna yanıt ararken, 3 Aralık'ta yeni bir indirim kararı alındı. Tüm dünyanın çeşitli bölgelerinde yükselen savaş gerilimi, bent petrol fiyatları ve dövizdeki durum; güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatlarına yansırken; yarından itibaren gerçekli olacak şekilde benzin fiyatlarına indirim geliyor.

BENZİN FİYATLARINDA İNDİRİM

Foreks Haber'in aldığı bilgiye göre, benzin fiyatlarında 0,97 TL'lik indirim beklenirken; motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA 3 ARALIK 2024 GÜNCEL AKARYAKIT (BENZİN VE MOTORİN) FİYATLARI:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin fiyatı: 43.07 TL

Motorin litre fiyatı: 44.22 TL

LPG litre fiyatı: 26.03 TL

INDIRIM BENZIN

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin fiyatı: 42.96 TL

Motorin litre fiyatı: 44.16 TL

LPG litre fiyatı: 25.49 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin litre fiyatı: 43.49 TL

Motorin litre fiyatı: 44.80 TL

LPG litre fiyatı: 26.04 TL

BENZIN ZAMMI

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin litre fiyatı: 43.99 TL

Motorin litre fiyatı: 45.29 TL

LPG litre fiyatı: 25.94 TL

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
44.21
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
43.07
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
23.68
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
30.51
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.24
Gazyağı
36.97
Anahtar Kelimeler:
Otomobil benzin Petrol Akaryakıt
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