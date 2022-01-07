3 ayda yüzde 105 zam gelince ayaklandılar! ‘Cam bulamıyoruz’ protestosu

İstanbul Aynacılar ve Cam Eşya İmalcileri Odası üyeleri, Tuzla'da bulunan Şişecam Fabrikası önünde basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşan İstanbul Camcılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Emin Gür, "Piyasada cam ve ayna yok. Bir de üstüne olmayan ürüne zam geliyor. Bu camlar ve aynalarla yüzde 35 ile 50 arasında ihracat yapılıyor. Ancak biz önce iç piyasanın doyurulması gerektiğini düşünüyoruz. Ardından ihracat yapılmalı. Zaten o camı biz de işliyoruz. İhracatını biz de yapıyoruz. Eğer bu ürünler bize gelmezse cam, mobilya ve inşaat sektörü durur. Daha önce 125 lira ile 145 lira arasında olan ısıcamın metresi şu an 450 lira arttı. KDV. Örneğin; inşaatlarda 130 liraya yaptığımız ısıcam şu an 450 lira yine artı KDV dahil" dedi.

Gür, Bizler 2 yıldan bu yana ne cam ne de ayna bulamıyoruz" diye konuştu. Esnaf Selahattin Şahin ise, "Benim aylık giderim 30 bin lira ve 4 eleman çalıştırıyorum. Artık daha kaldıracak gücümüz kalmadı. Hadi zam yapıldı ancak ürün yok. Çok zarar ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Baran Egemir de, "Cam sektörünün durması Türkiye'deki inşaat sektörünün yüzde 90'ının durması demektir" şeklinde konuştu. Şişecam'dan ise iddialarla ilgili açıklama yapılmayacağı belirtildi.



