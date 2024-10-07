3 aylık enflasyon farkı belli oldu! Emeklinin gözü kulağı ocak ayı zammında! Uzmanı açıkladı... Bu fark gelirse işler değişebilir!

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri ile Ocak 2025 zammı şekillenmeye devam ediyor. Temmuz ayında yüzde 3,23; ağustos ayında yüzde 2,47; eylül ayında ise 2,97 olarak gerçekleşti.

Eylül ayı enflasyon verisi piyasa katılımcılar anketine göre fazla gelmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Üç aylık enflasyon farkı ise yüzde 8,92 oranı gerçekleşti. Bu oran emeklilerin hak etmiş olduğu zam oranı olsa dahi geriye ekim, kasım ve aralık aylarında belli olacak enflasyon oranları da büyük önem taşıyor.

Milliyet'e açıklamalarda bulunan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, emeklileri maaş konusunda nelerin beklediğini anlattı.

BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GELDİ!

Bayram, enflasyonun OVP'ye göre tutarlı seyrettiğini aktardı ve aylık enflasyonun beklentilerin üzerinde geldiğini ifade etti. Enflasyondaki katılığın kısa vadeli olduğunu aktaran Bayram, "Merkez Bankası ve BDDK’nın almış olduğu kararla ihtiyaç kredisini ödeyemeyenler ve kredi kartına borcu olanlar için 60 aylık yapılandırma paketi açıklandı" şeklinde konuştu.

Yıllık enflasyonun yüzde 40-41 bandında olabileceğini aktaran Bayram, Merkez'in tahmininde üst tavanın dikkate alınması gerektiğini söyledi. Bayram, "Enflasyon bu seviyeleri aşmayacaktır" dedi.

ENFLASYON FARKINI SÖYLEDİ!

Oran söylemenin doğru olmayacağını belirten Bayram, sadece 3 aylık verinin açıklandığını söyleyerek, "Ekim, kasım, aralık aylarında da her ay için yüzde 2.5 civarında bir enflasyon farkı gelmesi durumunda yıl sonu yüzde 16-17 aralığında bir enflasyon farkı oluşabilir" sözlerini söyledi.