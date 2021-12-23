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3 aylık KYK toplu ödemeleri ne zaman yatar? Ekim, kasım ve aralık KYK burs ve krediler ne kadar?

23.12.2021 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 aylık KYK toplu ödeme tarihleri bekleniyor. Ekim, kasım ve aralık ayı KYK burs ve kredileri, toplu bir şekilde öğrencilerin hesabına yatacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, öğrencilerin T.C. Kimlik numaralarının son hanesine göre 3 aylık toplu ücretleri hesaplara yatıracak.

2022 yılında 850 Türk lirası olarak ödenecek KYK burs ve kredi ödemelerine ilk kez başvuruda bulunanlar, ekim, kasım ve aralık aylarını toplu olarak alacak. Toplamda 2550 Türk lirası alacak olan öğrenciler, ‘’3 aylık KYK toplu ödemeleri ne zaman yatacak?’’ sorusuna yanıt arıyor.

KYK TOPLU ÖDEME NE ZAMAN YATAR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın resmî internet sayfasında paylaşılan duyuruya göre; burs-kredi başvurusunda bulunarak taahhütnamesini onaylayanların ekim ayı itibarıyla 3 aylık burs-kredileri ay sonuna dek hesaplarına yatacak.

2022 KYK BURS VE KREDİLERİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yapılan Kabine toplantısının ardından KYK burs ve kredi ücretinin lisans öğrencilerinde 850 Türk lirasına yükseldiğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burs ve kredileri önümüzdeki yıl lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde 1700 liraya, doktora öğrencilerinde 2550 liraya çıkarıyoruz." dedi.

KYK ÖDEME TARİHLERİ

KYK, ödemeleri TC kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapıyor.

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

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