3 bin TL esnaf hibe ödemesi ne zaman yatacak? 3 bin TL hibe desteği başvuru detayları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde esnafa müjdeli haberi açıklamıştı. Erdoğan, pandemi sürecindeki sıkıntıları rahatlatmak amacıyla esnafa 3 bin TL ve 5 bin TL olmak üzere hibe desteği verileceğini açıklamıştı. 3 bin TL hibe desteği almak isteyen vatandaşlar esnaf hibe desteği ne zaman ödenecek sorusunu araştırıyor. Peki 3 bin TL esnaf hibe desteği ne zaman ödenecek?

3 BİN TL HİBE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK? 3 BİN TL ESNAF HİBE ÖDEMESİ BAŞVURU DETAYLARI...

Önceki günlerde yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaflara 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği müjdesi vermişti. Uygulamaya göre bazı esnaflara 3 bin TL, bazı esnaflara ise 5 bin TL geri ödemesiz destek verilecek. Hibe desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar nasıl ve nereden başvuru yapılacağını, ne zaman ödeneceğini ve destekten kimlerin yararlanacağını merak ediyor.

Bakan Muş esnaf hibe desteği hakkındaki bazı önemli ayrıntıları şöyle açıklamıştı:

"Esnaflarımıza 2 grupta destek vereceğiz. Salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara vermek mecburiyetinde kalan esnaflarımıza iki grup halinde destek olmayı amaçlıyoruz. Birinci grupta kahvehane, cafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri düğün salonları öğrenci yurtları, kantinler kırtasiyeler internet kafeler, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız.