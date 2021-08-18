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3 bin TL üzeri maaş veren birçok iş ilanı yayınlandı! İŞKUR'un ilanlarını kaçırmamak için...

18.08.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İŞKUR, güncel yurt içi ve yurt dışı iş ilanlarını kendisine ait bir platform üzerinden yayımlıyor. İş arayanlar da bu platform üzerinden kendilerine uygun ilanlara rahatlıkla ulaşarak hızlı bir şekilde başvuru yapabiliyor. Peki, İŞKUR iş ilanları için sorgulama ve başvuru nasıl yapılıyor? İŞKUR iş ilanı sorgulama ile ilgili bilmeniz gereken tüm detaylar bu yazımızda...

3 bin TL üzeri maaş veren birçok iş ilanı yayınlandı! İŞKUR'un ilanlarını kaçırmamak için...

İş arıyorsanız İŞKUR'un "İŞKUR E-ŞUBE" isimli platformu üzerinden binlerce iş ilanına online olarak ulaşabilirsiniz. Üstelik bu iş ilanlarını öğrenim durumu, meslek, adres, işyeri türü ve engel durumuna göre filtreleyerek kendinize uygun işi kolaylıkla bulabilirsiniz. İŞKUR şubelerine gitmeden kriterlerinizle eşleşen iş ilanlarını nasıl bulabileceğinizi ve bu ilanlara nasıl başvurabileceğinizi merak ediyorsanız bu yazımız tam size göre...

İŞKUR İŞ İLANLARI NASIL SORGULANIR?

İŞKUR, anlaşmalı olduğu firmaların iş ilanlarını İŞKUR E-ŞUBE isimli platformunda yayımlıyor. İş arayanlara kolaylık sağlayan bu platforma İŞKUR hesap bilgileriyle ya da e-Devlet üzerinden giriş yapılabiliyor. Filtreleme özelliği sayesinde kullanıcıların kendilerine uygun işi bulmasını kolaylaştıran İŞKUR E-ŞUBE, İŞKUR şubelerine gitmeden internet üzerinden iş başvurusu yapmanıza olanak tanıyor.

İŞKUR E-ŞUBE, hem iş arayanlar hem de işverenler tarafından kullanılabiliyor. İşverenler kendi iş ilanlarını burada yayımlayabildiği gibi iş arayanlar da çeşitli kriterler için filtreleme yaparak uygun iş ilanlarına ulaşabiliyor. Aşağıda yer alan adımları sırasıyla takip ederek siz de İŞKUR E-ŞUBE üzerinden iş ilanlarını sorgulayabilir ve size uygun pozisyonlara başvuru yapabilirsiniz:

  • İlk önce İŞKUR'un resmi internet sayfasına giriş yapın. İŞKUR'un resmi internet sayfasına ulaşmak için TIKLAYINIZ!
  • İŞKUR E-ŞUBE platformuna erişmek için açılan sayfanın sağ üst köşesinde bulunan "İnternet Şubesi" sekmesine tıklayın.
  • Platformun sol alt tarafta yer alan "İş İlanları" menüsüne tıklayın.
  • "İş Arayan Girişi" sekmesine tıklayarak İŞKUR hesap bilgilerinizle ya da e-Devlet üzerinden platforma giriş yapın.
  • Sayfa üzerindeki arama kriterlerini kendinize göre belirleyin ve ardından sayfanın alt kısmında bulunan "Ara" butonuna tıklayın.
  • Seçtiğiniz kriterlere göre listelenen ilanlar arasından size uygun olana tıklayın. Eğer ilanlar listelenmiyorsa arama kriterlerinizi değiştirin.
  • İlana başvuru yapabilmek için sayfanın alt kısmında yer alan "Başvur" butonuna tıklayın ve sizden istenen bilgileri eksiksiz doldurarak işlemi tamamlayın.
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Anahtar Kelimeler:
İŞKUR
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