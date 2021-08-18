3 bin TL üzeri maaş veren birçok iş ilanı yayınlandı! İŞKUR'un ilanlarını kaçırmamak için...

İş arıyorsanız İŞKUR'un "İŞKUR E-ŞUBE" isimli platformu üzerinden binlerce iş ilanına online olarak ulaşabilirsiniz. Üstelik bu iş ilanlarını öğrenim durumu, meslek, adres, işyeri türü ve engel durumuna göre filtreleyerek kendinize uygun işi kolaylıkla bulabilirsiniz. İŞKUR şubelerine gitmeden kriterlerinizle eşleşen iş ilanlarını nasıl bulabileceğinizi ve bu ilanlara nasıl başvurabileceğinizi merak ediyorsanız bu yazımız tam size göre...

İŞKUR İŞ İLANLARI NASIL SORGULANIR?

İŞKUR, anlaşmalı olduğu firmaların iş ilanlarını İŞKUR E-ŞUBE isimli platformunda yayımlıyor. İş arayanlara kolaylık sağlayan bu platforma İŞKUR hesap bilgileriyle ya da e-Devlet üzerinden giriş yapılabiliyor. Filtreleme özelliği sayesinde kullanıcıların kendilerine uygun işi bulmasını kolaylaştıran İŞKUR E-ŞUBE, İŞKUR şubelerine gitmeden internet üzerinden iş başvurusu yapmanıza olanak tanıyor.

İŞKUR E-ŞUBE, hem iş arayanlar hem de işverenler tarafından kullanılabiliyor. İşverenler kendi iş ilanlarını burada yayımlayabildiği gibi iş arayanlar da çeşitli kriterler için filtreleme yaparak uygun iş ilanlarına ulaşabiliyor. Aşağıda yer alan adımları sırasıyla takip ederek siz de İŞKUR E-ŞUBE üzerinden iş ilanlarını sorgulayabilir ve size uygun pozisyonlara başvuru yapabilirsiniz: