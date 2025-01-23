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3 binden fazla kişi! Anlık olarak dünyada en çok takip edilen oldu... 13 yıl sonra bir ilkti

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
23.01.2025 12:47
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Türk Hava Yollarının (THY), Suriye'nin başkenti Şam'a 13 yıl sonra düzenlediği "TK 846" uçuş kodlu sefer, "FlightRadar24" uygulamasında anlık olarak dünyada en çok takip edilen uçuş oldu.

3 binden fazla kişi! Anlık olarak dünyada en çok takip edilen oldu... 13 yıl sonra bir ilkti

Ülkedeki iç karışıklık nedeniyle 1 Nisan 2012'de seferlerini durduran THY, bugünkü İstanbul-Şam tarifeli uçuşuyla Suriye'ye yeniden uçmaya başladı.

ANLIK OLARAK EN ÇOK İZLENEN SEFER OLDU

Sabah saatlerinde 349 yolcusuyla İstanbul Havalimanı'ndan kalkan "TK 846" sefer sayılı uçak, "FlightRadar24" uygulamasında anlık olarak dünya genelinde en çok takip edilen uçuş oldu.

Uçağı, uygulama üzerinden 3 binden fazla kişinin takip ettiği görüldü.

İstanbul Havalimanı’ndan sabah 09.00’da Şam seferinde 349 yolcu yer aldı. Uçak, iki saatlik uçuşun ardından Şam Havalimanı’na inişini gerçekleştirdi. THY, Şam seferlerini ilk etapta haftada 3 sefer olarak planladı. Havayolu şirketi Şam’a ilk uçuşunu 22 Şubat 1984 yılında gerçekleştirmişti. Ülkede yaşanan olayların ardından havayolu şirketi 1 Nisan 2012’de seferlerini durdurmuştu.(AA/DHA)

ISTANBUL---THY-13-YIL-SONRA-SAM’A-ILK-S_529154_156704

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Şam thy uçuş
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