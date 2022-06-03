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3 Haziran Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? 3 Haziran 2022 Cuma

03.06.2022 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 Haziran Bitcoin ne kadar oldu? sorusunun yanıtı merak konusu olurken Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi kripto paralar ile ilgili son dakika gelişmeleri de haftanın beşinci gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye'de kripto parada yasal düzenleme için harekete geçildi. 3 Haziran Cuma günü, birçok kişi; Ethereum, Dogecoin, Ripple'da son durumu da araştırıyor. Peki 3 Haziran Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? İşte detaylar...

3 Haziran Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? 3 Haziran 2022 Cuma

3 Haziran 2022 Cuma günü; Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi kripto paralarda son durum ve piyasalar ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 3 Haziran Cuma günü Ethereum, Dogecoin, Ripple da en çok araştırılan kripto paralar arasında yer alıyor. Peki 3 Haziran Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? İşte merak edilenler...
Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

BİTCOİN KAÇ TL? 3 HAZİRAN 2022 CUMA

3 Haziran Cuma günü Bitcoin alış fiyatı 501.670,81 TL, Bitcoin satış fiyatı ise 501.670,65 TL oldu.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 3 Haziran Cuma günü yüzde 2,15 artış gösterdi. Bitcoin'in alış fiyatı 30.441,19 , Bitcoin'in satış fiyatı 30.441,18 Dolar oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 3 Haziran Cuma günü yüzde 6.19 arttı. Ethereum'un alış fiyatı 1.818,8300 , satış fiyatı ise 1.818,8200 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 3 HAZİRAN 2022 CUMA

3 Haziran Cuma günü Ethereum'un alış fiyatı 29.974,3184 TL, satış fiyatı 29.974,1536 TL'dir.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 3 Haziran Cuma günü yüzde 2,26 yükseldi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0825 Dolar, satış fiyatı ise 0,0825 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 3 HAZİRAN 2022 CUMA

3 Haziran Cuma günü Dogecoin alış fiyatı 1,3589 TL, satış fiyatı ise 1,3588 TL oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 3 Haziran Cuma günü yüzde 2,91 arttı. Ripple alış fiyatı 0,4075 Dolar, satış fiyatı ise 0,4074 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 3 HAZİRAN 2022 CUMA

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,7156 TL, satış fiyatı ise 6,7140 TL oldu.

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Türk lirası Ethereum Dogecoin
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