3 Haziran Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? 3 Haziran 2022 Cuma

3 Haziran 2022 Cuma günü; Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi kripto paralarda son durum ve piyasalar ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 3 Haziran Cuma günü Ethereum, Dogecoin, Ripple da en çok araştırılan kripto paralar arasında yer alıyor. Peki 3 Haziran Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? İşte merak edilenler...



BİTCOİN KAÇ TL? 3 HAZİRAN 2022 CUMA

3 Haziran Cuma günü Bitcoin alış fiyatı 501.670,81 TL, Bitcoin satış fiyatı ise 501.670,65 TL oldu.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 3 Haziran Cuma günü yüzde 2,15 artış gösterdi. Bitcoin'in alış fiyatı 30.441,19 , Bitcoin'in satış fiyatı 30.441,18 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 3 Haziran Cuma günü yüzde 6.19 arttı. Ethereum'un alış fiyatı 1.818,8300 , satış fiyatı ise 1.818,8200 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 3 HAZİRAN 2022 CUMA

3 Haziran Cuma günü Ethereum'un alış fiyatı 29.974,3184 TL, satış fiyatı 29.974,1536 TL'dir.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 3 Haziran Cuma günü yüzde 2,26 yükseldi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0825 Dolar, satış fiyatı ise 0,0825 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 3 HAZİRAN 2022 CUMA

3 Haziran Cuma günü Dogecoin alış fiyatı 1,3589 TL, satış fiyatı ise 1,3588 TL oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 3 Haziran Cuma günü yüzde 2,91 arttı. Ripple alış fiyatı 0,4075 Dolar, satış fiyatı ise 0,4074 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 3 HAZİRAN 2022 CUMA

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,7156 TL, satış fiyatı ise 6,7140 TL oldu.

