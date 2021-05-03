3 Mayıs altın bilezik gram fiyatları | 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gram fiyatları hafta başında ne kadar oldu?

Altın bilezik gram fiyatları, küresel piyasalardaki hareketlilikten etkileniyor. Amerikan Dolarındaki zayıflamanın desteği ile Altının Ons fiyatı 1,768 dolar düzeyinde bulunuyor. Bunun yanında ABD ekonomisindeki büyüme ve Hazine tahvil getirilerindeki yükseliş sonrasında biraz geriledikten sonra yatay işlem görmüştü. Cuma günü iç piyasada 22 ayar altın bilezik günü 428 seviyelerinde kapattıktan sonra 3 Mayıs haftasına hafif bir yükseliş ile başladı. İşte Altın bilezik gram fiyatları...

Uzun zamandır küresel enflasyon endişelerini besleyen emtia fiyatlarının son yılların en yüksek seviyelerine yükselmesiyle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin tekrar yüzde 1,60'ın üzerine çıktığı haftada pay piyasaları satıcılı seyretti.

Enflasyon endişelerini tetikleyen bir başka etken ise ABD Başkanı Joe Biden'ın eğitim, çocuk bakımı ve ailelere yönelik harcama paketine ilişkin açıklamaları oldu. Biden, gelecek için aileler ve çocuklara da yatırım yapılması gerektiğini vurgulayarak, 12 haftaya kadar ücretli aile ve tıbbi iznin sağlanacağını, milyonlarca aileye doğrudan nakit yardımı yapılacağını bildirdi.

Altının ons fiyatı artan enflasyon endişeleriyle hafif gerileyerek haftayı yüzde 0,5 azalışla 1.768 dolardan tamamlarken, Brent petrolün varili ise bu hafta yüzde 1,9 değer kazancıyla 66,7 dolara yükseldi.