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3 Mayıs altın bilezik gram fiyatları | 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gram fiyatları hafta başında ne kadar oldu?

03.05.2021 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik gram fiyatları, iç ve dış piyasalardan oldukça etkileniyor. Dolar kuru ile paralel bir şekilde hareket eden Altın bilezik gram fiyatlarında ise hareketlilik gözlemleniyor. 14 ayar altın bilezik kapanışta 268 seviyelerinde işlem görürken, 18 ayar altın bilezik ise haftayı 343 seviyesinde bitirdi. Piyasalardaki gelişmeleri yakından takip eden yatırımcılar, altın bilezik fiyatlarını her gün araştırıyor. Peki 3 Mayıs haftasında Altın bilezik gram fiyatları ne kadar oldu?

Altın bilezik gram fiyatları, küresel piyasalardaki hareketlilikten etkileniyor. Amerikan Dolarındaki zayıflamanın desteği ile Altının Ons fiyatı 1,768 dolar düzeyinde bulunuyor. Bunun yanında ABD ekonomisindeki büyüme ve Hazine tahvil getirilerindeki yükseliş sonrasında biraz geriledikten sonra yatay işlem görmüştü. Cuma günü iç piyasada 22 ayar altın bilezik günü 428 seviyelerinde kapattıktan sonra 3 Mayıs haftasına hafif bir yükseliş ile başladı. İşte Altın bilezik gram fiyatları...

Uzun zamandır küresel enflasyon endişelerini besleyen emtia fiyatlarının son yılların en yüksek seviyelerine yükselmesiyle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin tekrar yüzde 1,60'ın üzerine çıktığı haftada pay piyasaları satıcılı seyretti.

Enflasyon endişelerini tetikleyen bir başka etken ise ABD Başkanı Joe Biden'ın eğitim, çocuk bakımı ve ailelere yönelik harcama paketine ilişkin açıklamaları oldu. Biden, gelecek için aileler ve çocuklara da yatırım yapılması gerektiğini vurgulayarak, 12 haftaya kadar ücretli aile ve tıbbi iznin sağlanacağını, milyonlarca aileye doğrudan nakit yardımı yapılacağını bildirdi.

Altının ons fiyatı artan enflasyon endişeleriyle hafif gerileyerek haftayı yüzde 0,5 azalışla 1.768 dolardan tamamlarken, Brent petrolün varili ise bu hafta yüzde 1,9 değer kazancıyla 66,7 dolara yükseldi.

Altın bilezik gram fiyatları

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 436,10 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, 3 Mayıs itibarıyla %0,45 artışla 437,71'dan işlem görüyor. Dün 22 Ayar Bilezik, günü 428,81 seviyesinde kapattı.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 356,84 ile başlayan 18 Ayar Altın, 3 Mayıs itibarıyla %0,45 artışla 358,15'dan işlem görüyor. Dün 18 Ayar Altın, günü 343,24 seviyesinde kapattı.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 277,52 ile başlayan 14 Ayar Altın, 3 Mayıs itibarıyla %0,45 artışla 278,55'dan işlem görüyor. Dün 14 Ayar Altın, günü 268,01 seviyesinde kapattı.
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